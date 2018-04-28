Инспекторы Отдельной роты дорожно-патрульной службы Зеленоградского округа столицы провели профилактическое занятие в дошкольном отделении ГБОУ Школа № 2045.

Инспекторы Отдельной роты дорожно-патрульной службы Зеленоградского округа столицы провели профилактическое занятие в дошкольном отделении ГБОУ Школа № 2045.Чем раньше дети начинают знакомиться с Правилами дорожного движения, тем грамотнее и безопаснее их поведение на улицах нашего города. Именно поэтому, проведение занятий в игровой форме стало традицией во многих дошкольных учреждениях города Москвы.В одном из детских садов Зеленоградского округа города Москвы прошла встреча команд дошколят Клуба веселых и находчивых на тему: «Азбука правил дорожного движения». Соревновались две команды маленьких знатоков Правил дорожного движения - «Светофор» и «Дорожные знаки».Ребятам вместе с сотрудниками дорожной полиции пришлось разобрать немало каверзных вопросов, связанных с дорожными ситуациями, отгадать сложные загадки по Правилам дорожного движения, пройти полосу препятствий, соблюдая требования дорожных знаков. Обе команды показали прекрасные знания правил безопасного поведения на дороге и умение их применять в различных ситуациях. Все участники показали хорошие знания, и искреннее стремление стать более грамотными в вопросе безопасности на проезжей части, поэтому победила дружба.В заключение встречи инспекторы дорожно-патрульной службы Зеленоградского округа города Москвы подарили ребятам полезные тематические сувениры. Дети остались довольны веселым, а главное, полезным времяпрепровождением и дружным хором сказали полицейским: «Спасибо!».