В преддверие летних каникул на территории Юго-Восточного округа инспекторами ДПС совместно с одним из Учебных центров проведен конкурс рисунков «Безопасность на дороге глазами ребенка».

В преддверие летних каникул на территории Юго-Восточного округа инспекторами ДПС совместно с одним из Учебных центров проведен конкурс рисунков «Безопасность на дороге глазами ребенка».Конкурс был организован и проведен с целью привлечения внимания детей к важности соблюдения Правил дорожного движения, формирования культуры поведения водителей, пешеходов и пассажиров, а также создания негативного образа правонарушителя и сознания ценности человеческой жизни.Своими творческими работами дети проиллюстрировали безопасное поведение на дороге, наглядно передали с помощью карандашей и фломастеров правила перехода проезжей части, необходимость обязательного использования специальных детских удерживающих устройств и ремней безопасности при поездках в автомобиле.Госавтоинспекторы поблагодарили победителей конкурса за активное участие, пожелали вдохновения, творческих успехов и достижения новых высот, вручили грамоты и благодарственные письма. Каждый участник получил в подарок от инспектора светоотражающий браслет и Правила дорожного движения.