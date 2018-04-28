Время и место встречи президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном пока выбирают и окончательно не определили. Но вряд ли это будут Дальний Восток России, как сообщали СМИ Южной Кореи. Госдепартамент Соединенных Штатов не подтвердил эту информацию.

Время и место встречи президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном пока выбирают и окончательно не определили. Но вряд ли это будет Дальний Восток России, как сообщали СМИ Южной Кореи. Госдепартамент Соединенных Штатов не подтвердил эту информацию, пишет агентство ТАСС.Напомним, ранее южнокорейский телеканал YTN сообщил, что встреча глав двух государств может пройти во Владивостоке или Сингапуре. Журналисты ссылались на собственный источник в дипломатических кругах, который утверждал, будто Ыну удобнее провести саммит на российской территории, а Трамп склоняется к Сингапуру. Хотя СМИ не исключали и Хабаровск, так как во Владивостоке находятся зенитные ракетные комплексы С-400, направленные, по мнению Штатов, против США.Свою версию вероятного места встречи Трампа и Ына выдвинул и американский телеканал CBS. Якобы финальными вариантами стали Сингапур и Монголия. Однако премьер-министр города-государства Ли Сянлун заявил, что никакой заявки на проведение саммита не получал.