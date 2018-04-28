Новый клип Филиппа Киркорова вызвал бурные обсуждения в Сети. Снять неоднозначное видео, включающее в себя алкоголь и ненормативную лексику, артиста надоумил телеведущий Иван Ургант.

Новый клип Филиппа Киркорова вызвал бурные обсуждения в Сети. Снять неоднозначное видео, включающее в себя алкоголь и ненормативную лексику, артиста надоумил телеведущийИван Ургант.В недавнем интервью Киркоров признался, что идея снять своих знаменитыхдрузей в музыкальном ролике, давно зрела в его голове, но до последнего моментаона не находила своего воплощения. Но после того, как в репертуаре певца появиласьне характерная для творчества Филиппа песня "Цвет настроения синий"ему удалось реализовать свою идею."Все как-то случилось спонтанно. И песня свалилась на менякак-то неожиданно. Я танцевальную музыку люблю, но больше предпочитаю попеть олюбви, о ней как-то попереживать в своих песнях. Но когда услышал эту песню, яподумал: "Ну почему бы мне не записать ее?" – рассказал Киркоров.Песня была очень хорошо встречена публикой и быстро разошлась вИнтернете. Киркоров решил: клипу– быть! Певиц понял, что шанс реабилитировать карьеруидет прямо в руки, не растерялся и обратился к главному провокатору нашеготелевидения."Встретился с Иваном Ургантом и его командой. Решили показыватьклип к моему 51-ому дню рождению. Практически в таком же возрасте была Шер,когда записала свою песню "Believe". Я подумал, что, может, я тожесейчас открою танцевальный период в своей жизни, добьюсь чего-то встремительной танцевальной ритмике", – рассказал ФилиппКиркоров журналистам РЕН ТВ.Певец позвал на съемки своих звездных друзей, которые, к слову, работали у него совершенно бесплатно, а телеведущий пригладил команду креативщиковиз "Вечернего Урганта". В итоге клип собирал 600 тысяч просмотров за несколькочасов и стал настоящим трендом.После шумихи, которую наделала совместная работа Урганта иКиркорова, певец понял, что не время останавливаться на достигнутом. "Поэтому я подумал, что рано мне уходитьна пенсию. Сейчас у меня маленькие дети, они любят веселую музыку. И вототкрываю танцевальный чарт", – сказал он.Добавим, что по сюжету Филипп – трудный подросток, который сдрузьями-школьниками шатается по городу, тусуется на вечеринках и терроризируетокружающих общественно неприемлемым поведением.В клипе засветились многие знаменитости. Ольга Бузова отличновписалась в образ хабалистой продавщицы. Басков изобразил потрепанного жизньюунылого обывателя, который собирает в пакетик "отходы" своей собаки,Яна Рудковская – неопрятная домохозяйка, а Лепс, играя алкоголика, схлестнулсяс собутыльником.