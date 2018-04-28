Новый клип Филиппа Киркорова вызвал бурные обсуждения в Сети. Снять неоднозначное видео, включающее в себя алкоголь и ненормативную лексику, артиста надоумил телеведущий
Иван Ургант.
Новый клип Филиппа Киркорова вызвал бурные обсуждения в Сети. Снять неоднозначное видео, включающее в себя алкоголь и ненормативную лексику, артиста надоумил телеведущий
Иван Ургант.
В недавнем интервью Киркоров признался, что идея снять своих знаменитых
друзей в музыкальном ролике, давно зрела в его голове, но до последнего момента
она не находила своего воплощения. Но после того, как в репертуаре певца появилась
не характерная для творчества Филиппа песня "Цвет настроения синий"
ему удалось реализовать свою идею.
"Все как-то случилось спонтанно. И песня свалилась на меня
как-то неожиданно. Я танцевальную музыку люблю, но больше предпочитаю попеть о
любви, о ней как-то попереживать в своих песнях. Но когда услышал эту песню, я
подумал: "Ну почему бы мне не записать ее?" – рассказал Киркоров.
Песня была очень хорошо встречена публикой и быстро разошлась в
Интернете. Киркоров решил: клипу– быть! Певиц понял, что шанс реабилитировать карьеру
идет прямо в руки, не растерялся и обратился к главному провокатору нашего
телевидения.
"Встретился с Иваном Ургантом и его командой. Решили показывать
клип к моему 51-ому дню рождению. Практически в таком же возрасте была Шер,
когда записала свою песню "Believe". Я подумал, что, может, я тоже
сейчас открою танцевальный период в своей жизни, добьюсь чего-то в
стремительной танцевальной ритмике", – рассказал Филипп
Киркоров журналистам РЕН ТВ.
Певец позвал на съемки своих звездных друзей, которые, к слову, работали у него совершенно бесплатно, а телеведущий пригладил команду креативщиков
из "Вечернего Урганта". В итоге клип собирал 600 тысяч просмотров за несколько
часов и стал настоящим трендом.
После шумихи, которую наделала совместная работа Урганта и
Киркорова, певец понял, что не время останавливаться на достигнутом. "Поэтому я подумал, что рано мне уходить
на пенсию. Сейчас у меня маленькие дети, они любят веселую музыку. И вот
открываю танцевальный чарт", – сказал он.
Добавим, что по сюжету Филипп – трудный подросток, который с
друзьями-школьниками шатается по городу, тусуется на вечеринках и терроризирует
окружающих общественно неприемлемым поведением.
В клипе засветились многие знаменитости. Ольга Бузова отлично
вписалась в образ хабалистой продавщицы. Басков изобразил потрепанного жизнью
унылого обывателя, который собирает в пакетик "отходы" своей собаки,
Яна Рудковская – неопрятная домохозяйка, а Лепс, играя алкоголика, схлестнулся
с собутыльником.