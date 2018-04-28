Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев сообщил, что у него нет точной информации по состоянию здоровья нападающего Коламбуса Артемия Панарина. Тем не менее он надеется, что хоккеист приедет в команду. Также он объяснил вызов в сборную Артема Анисимова.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев сообщил, что у него нет точной информации по состоянию здоровья нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина. Тем не менее он надеется, что хоккеист приедет в команду. Также он объяснил вызов в сборную Артема Анисимова."Артема Анисимова раньше не вызвали, потому что у него были обстоятельства, по которым он раньше не мог приехать. Никиту Зайцева ждем в команде 1 мая", — цитирует Воробьева РИА Новости.Кроме того, он ответил на вопрос об участии в чемпионате мира форварда "Коламбуса" и сборной России Артемия Панарина. "По Панарину точной информации нет, мы надеемся, что он приедет", — заявил хоккейный специалист.Напомним, что чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая.