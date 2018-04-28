Футболист московского ЦСКА и сборной России Александр Головин заинтересовал представителей двух английских клубов. В частности, известно, что полузащитник попал на карандаш Ньюкасл Юнайтед и Саутгемптону.

Футболист московского ЦСКА и сборной России Александр Головин заинтересовал представителей двух английских клубов. В частности, известно, что полузащитник попал "на карандаш" "Ньюкасл Юнайтед" и "Саутгемптону". Об этом сообщил хозяин агентства Follow Me Sports Agency Александр Маньяков."По Головину есть конкретные предложения от клубов английской преьмер-лиги, пускай, не топ-уровня, — приводит слова агента сайт еженедельника "Футбол". – Насколько мне известно, интерес к полузащитнику есть со стороны "Ньюкасла" и "Саутгемптона". Головину надо уезжать, однако не все зависит от него"."Дело в имеющемся действующем контракте с ЦСКА, а также в сумме, которую армейцы хотят выручить с его продажи. По моим данным, эта сумма составляет около 20 миллионов евро. Но ее никто не дает. Возможно, Александру получится себя капитализировать на предстоящем чемпионате мира".Напомним, что ранее к хавбеку московского клуба проявляли интерес лондонский "Арсенал", итальянский "Наполи", а также голландский "Витесс".