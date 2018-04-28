Сотрудники Госавтоинспекции Юго-Восточноого округа провели урок безопасности по соблюдению правил дорожного движения в ГБОУ Школа № 1363.

Сотрудники Госавтоинспекции Юго-Восточноого округа провели урок безопасности по соблюдению правил дорожного движения в ГБОУ Школа № 1363.Ученики школы вместе с инспекторами повторили, в каком месте можно переходить дорогу, а где это категорически запрещается, а также рассказали, что пешеходы являются такими же участниками дорожного движения, как и автомобилисты и несут административную ответственность за нарушение Правил дорожного движения.Госавтоинспекторы объяснили и наглядно показали, для чего нужны светоотражающие элементы и как они помогают обезопасить жизнь и здоровье при переходе проезжей части.В заключение выступления инспекторы продемонстрировали познавательный фильм на тему безопасного поведения на улицах и во дворах города, а также ответили на вопросы школьников.Слушатели выразили благодарность сотрудникам дорожно-патрульной службе за их участие и небезразличное отношение к людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.