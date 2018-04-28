Телеведущую британского утреннего шоу
This Morning Холли Уиллоуби озадачил дерзкий вопрос гостьи студии. Женщина поинтересовалась,
может ли та представить свою дочь с вибратором.
Телеведущую британского утреннего шоу
This Morning Холли Уиллоуби озадачил дерзкий вопрос гостьи студии. Женщина поинтересовалась,
может ли та представить свою дочь с вибратором.
Вместе с
гостями студии Аннабель Найт и Джуди Лав ведущие обсуждали вред и пользу
использования подростками вибраторов. Лав предположила, что их доступность для
девочек-подростков приведет к тому, что девушки будут запираться в своих
комнатах и перестанут выходить из дома.
Когда гостья спросила, может ли Уиллоуби
представить свою дочь за таким занятием, ведущая была шокирована и поспешила сменить тему, "Нет,
это ужасно", – и быстро перевела тему.
На смущение
ведущей обратили внимание в соцсетях. Пользователи Twitter отмечали, что утро
не слишком подходящее время для разговоров о мастурбации и пожалели ведущих.
Отметим, This
Morning регулярно затрагивает интимные темы. Из-за этого выпуски программы
становятся вирусными. Например, в сентябре 2017 года в Сети разошелся выпуск,
героями которого стала пара, которая рассказала, что испытывала оргазмы на
протяжении 18 часов занятий тантрического секса. Этим заявлением молодые люди довели ведущих до истерики.
Холли Уиллоуби – мать троих
детей. Ее дочери исполнилось лишь семь лет.