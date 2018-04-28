Телеведущую британского утреннего шоу This Morning Холли Уиллоуби озадачил дерзкий вопрос гостьи студии. Женщина поинтересовалась, может ли та представить свою дочь с вибратором.

Телеведущую британского утреннего шоуThis Morning Холли Уиллоуби озадачил дерзкий вопрос гостьи студии. Женщина поинтересовалась,может ли та представить свою дочь с вибратором.Вместе сгостями студии Аннабель Найт и Джуди Лав ведущие обсуждали вред и пользуиспользования подростками вибраторов. Лав предположила, что их доступность длядевочек-подростков приведет к тому, что девушки будут запираться в своихкомнатах и перестанут выходить из дома.Когда гостья спросила, может ли Уиллоубипредставить свою дочь за таким занятием, ведущая была шокирована и поспешила сменить тему, "Нет,это ужасно", – и быстро перевела тему.На смущениеведущей обратили внимание в соцсетях. Пользователи Twitter отмечали, что утроне слишком подходящее время для разговоров о мастурбации и пожалели ведущих.Отметим, ThisMorning регулярно затрагивает интимные темы. Из-за этого выпуски программыстановятся вирусными. Например, в сентябре 2017 года в Сети разошелся выпуск,героями которого стала пара, которая рассказала, что испытывала оргазмы напротяжении 18 часов занятий тантрического секса. Этим заявлением молодые люди довели ведущих до истерики.Холли Уиллоуби – мать троихдетей. Ее дочери исполнилось лишь семь лет.