В Нижнем Новгороде следователи задержали 27-летнюю мать малышей,
обгоревшие тела которых были найдены в заброшенном здании на территории области.
Правоохранители восстановили жуткую картину преступления.
В Нижнем Новгороде следователи задержали 27-летнюю мать малышей,
обгоревшие тела которых были найдены в заброшенном здании на территории области.
Правоохранители восстановили жуткую картину преступления.
По версии следствия, утром 25 апреля женщина
собственными руками задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына на заднем
сиденье арендованного авто. Потом она заехала на АЗС, купила жидкость для
розжига, которую обычно используют при приготовлении шашлыков, и поехала в лес около деревни Шалдеж.
Чтобы скрыть следы преступления, новгородка разожгла
костер и попыталась сжечь детей, но испугалась, что ее заметят охотники, сбила
пламя, положила тела в машину и вернулась в Нижний Новгород, сообщается на
сайте Следственного комитета России (СКР).
На следующий день убийца отвезла тела дочки и сына в Семеновский район, где в
заброшенном здании подожгла их и уехала.
Подозреваемая уже созналась в содеянном. Следователям она
заявила, что пошла на преступление из-за того, что якобы не могла обеспечить
достойную материальную жизнь своим детям. Выяснилось, что женщина нигде не
работает и разведена.
Вместе с тем, правоохранители установили, что ежемесячно новгородка
тратила более 40 тысяч рублей на аренду автомобилей и незадолго до убийства
детей купила путевку для отдыха заграницей.
В ходе расследования уголовного дела эксперты с помощью психолого-психиатрической
экспертизы оценят, вменяема ли женщины. В ближайшее время подозреваемой будет
предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Напомним, в сентябре прошлого года страшное преступление было совершено в городке Земст, неподалеку от Брюсселя. Там женщина заживо сожгла свою двухлетнюю дочь. Полицейские прибыли на место трагедии слишком поздно – девочку не удалось спасти. Стражей порядка вызвали соседи 27-летней убийцы, которая страдала от психического расстройства.