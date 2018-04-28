В Нижнем Новгороде следователи задержали 27-летнюю мать малышей, обгоревшие тела которых были найдены в заброшенном здании на территории области. Правоохранители восстановили жуткую картину преступления.

В Нижнем Новгороде следователи задержали 27-летнюю мать малышей,обгоревшие тела которых были найдены в заброшенном здании на территории области.Правоохранители восстановили жуткую картину преступления.По версии следствия, утром 25 апреля женщинасобственными руками задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына на заднемсиденье арендованного авто. Потом она заехала на АЗС, купила жидкость длярозжига, которую обычно используют при приготовлении шашлыков, и поехала в лес около деревни Шалдеж.Чтобы скрыть следы преступления, новгородка разожглакостер и попыталась сжечь детей, но испугалась, что ее заметят охотники, сбилапламя, положила тела в машину и вернулась в Нижний Новгород, сообщается насайте Следственного комитета России (СКР).На следующий день убийца отвезла тела дочки и сына в Семеновский район, где взаброшенном здании подожгла их и уехала.Подозреваемая уже созналась в содеянном. Следователям оназаявила, что пошла на преступление из-за того, что якобы не могла обеспечитьдостойную материальную жизнь своим детям. Выяснилось, что женщина нигде неработает и разведена.Вместе с тем, правоохранители установили, что ежемесячно новгородкатратила более 40 тысяч рублей на аренду автомобилей и незадолго до убийствадетей купила путевку для отдыха заграницей.В ходе расследования уголовного дела эксперты с помощью психолого-психиатрическойэкспертизы оценят, вменяема ли женщины. В ближайшее время подозреваемой будетпредъявлено обвинение и избрана мера пресечения.Напомним, в сентябре прошлого года страшное преступление было совершено в городке Земст, неподалеку от Брюсселя. Там женщина заживо сожгла свою двухлетнюю дочь. Полицейские прибыли на место трагедии слишком поздно – девочку не удалось спасти. Стражей порядка вызвали соседи 27-летней убийцы, которая страдала от психического расстройства.