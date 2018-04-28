Украинские войска обстреляли город Докучаевск, находящийся по контролем Донецкой народной республики, из танков и минометов. В ходе атаки силовиков погибли два человека, еще один получил ранение.

Украинские войска обстреляли город Докучаевск, находящийся по контролем Донецкой народной республики, из танков и минометов. В ходе атаки силовиков погибли два человека, еще один получил ранение.Огонь был открыт из танковых орудийи минометов. Сообщается, что атака велась с направления поселкаНовотроицкое. Всего была выпущена 41 мина калибром120 миллиметров, а также произведено двавыстрела из танка, пишет .По предварительным данным,в результате прямого попадания боеприпаса в мусоровоз ранена женщина, а также погибли двое мужчин. Глава представительстваДНР Руслан Якубов заявил, что за сутки вооруженные силы Украины 17 раз нарушили режимпрекращения огня.Всего по территории самопровозглашенной республики быловыпущено более 750 боеприпасов различного калибра. Атаке подверглись районы Первомайска, поселки городского типа Калиново, Фрунзе и Донецкий, села Калиновка и Желобок. При обстрелах применялись крупнокалиберные минометы, а также противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.Ранее ДНР обвинила НАТО в обстреле территории Донбасса. По словам замкома оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, атака велась под командованием солдат-артиллеристов Североатлантического альянса.Напомним, что ряд государств постоянно обвиняют Донбасс в получении посторонней помощи. При этом Запад открыто поставляет украинским силовикам вооружение и обучает военнослужащих.