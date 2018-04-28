На Петровке, 38 завершились игры финальной части Чемпионата ГУ МВД России по г. Москве по волейболу, посвященного 300-летию российской полиции...
Более 150 сотрудников столичной полиции в составе 16 команд от территориальных подразделений органов внутренних дел и аппарата Главного управления МВД России по г. Москве приняли участие в ведомственном турнире по волейболу.
На Петровке, 38 завершились игры финальной части Чемпионата ГУ МВД России по г. Москве по волейболу, посвященного 300-летию российской полиции.
Третье место завоевала команда УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве. Команда УВД по Юго-Восточному административному округу столицы поднялась на вторую ступень пьедестала почета. По итогам финальной игры победителем турнира стала команда аппарата ГУ МВД России по г. Москве.
В церемонии награждения приняли участие временно исполняющий обязанности начальника Управления профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Станислав Анищенко; заместитель начальника ЦОРИ, председатель Общественной федерации по волейболу ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Олег Поваров; главный судья соревнований Владимир Макаров; ветеран органов внутренних дел полковник внутренней службы в отставке Александр Постевой; заместитель главного судьи соревнований мастер спорта по волейболу Степан Болюбаш; заместитель главного судьи соревнований, кандидат в мастера спорта по волейболу Константин Канайкин.
По традиции среди участников Чемпионата были определены лучшие игроки в номинациях:
«Лучший нападающий» - Максим Щедрин (УВД на Московском метрополитене);
«Лучший защитник» - Ярослав Яковенко (аппарат ГУ МВД России по г. Москве);
«Лучший игрок» - Вадим Иконников (аппарат ГУ МВД России по г. Москве);
«Лучший связующий» - Владимир Прохоров (УВД по Юго-Восточному административному округу).
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве