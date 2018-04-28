На Петровке, 38 завершились игры финальной части Чемпионата ГУ МВД России по г. Москве по волейболу, посвященного 300-летию российской полиции...

Более 150 сотрудников столичной полиции в составе 16 команд от территориальных подразделений органов внутренних дел и аппарата Главного управления МВД России по г. Москве приняли участие в ведомственном турнире по волейболу.На Петровке, 38 завершились игры финальной части Чемпионата ГУ МВД России по г. Москве по волейболу, посвященного 300-летию российской полиции.Третье место завоевала команда УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве. Команда УВД по Юго-Восточному административному округу столицы поднялась на вторую ступень пьедестала почета. По итогам финальной игры победителем турнира стала команда аппарата ГУ МВД России по г. Москве.В церемонии награждения приняли участие временно исполняющий обязанности начальника Управления профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Станислав Анищенко; заместитель начальника ЦОРИ, председатель Общественной федерации по волейболу ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Олег Поваров; главный судья соревнований Владимир Макаров; ветеран органов внутренних дел полковник внутренней службы в отставке Александр Постевой; заместитель главного судьи соревнований мастер спорта по волейболу Степан Болюбаш; заместитель главного судьи соревнований, кандидат в мастера спорта по волейболу Константин Канайкин.По традиции среди участников Чемпионата были определены лучшие игроки в номинациях:«Лучший нападающий» - Максим Щедрин (УВД на Московском метрополитене);«Лучший защитник» - Ярослав Яковенко (аппарат ГУ МВД России по г. Москве);«Лучший игрок» - Вадим Иконников (аппарат ГУ МВД России по г. Москве);«Лучший связующий» - Владимир Прохоров (УВД по Юго-Восточному административному округу).Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве