Балерина Анастасия Волочкова жестко поставила на место завистниц в соцсети. Танцовщица устала от постоянных нападок недоброжелателей.

Балерина Анастасия Волочкова жестко поставила на место завистницв соцсети. Танцовщица устала от постоянных нападок недоброжелателей.В своем Instagram Волочкова опубликовала фотографию, накоторой запечатлена рядом с шикарным автомобилем. Небрежно облокотившись накапот, блондинка держит в руках букет розвнушительных размеровПод фото артистка написала, что совсем не стесняется тойроскоши, которая ее окружает. По мнению балерины, скромность ей не к лицу, она многои упорно трудится и поэтому достойна жить на широкую ногу: "Так здорово, когда есть возможность после большойфизической и эмоциональной нагрузки позволить себе отдохнуть так, как хочется!👍🏼🌺🍾 Не многие могут себе это позволить...🐒"."Многиенедолюбленные, страшные, злобные и завистливые тетки могут позволить себетолько обсирать и злорадствовать.😂😂 Так они изахлебываются в своем дерьме, пока я заслуженно купаюсь в роскоши, славе,творчестве, цветах и любви детей и взрослых.😉🌺 Счастья и вам,дорогие!", – гневно добавила танцовщица.Обиженные подписчики не растерялись и ответили зарвавшейсязвезде. В комментариях ей настоятельно посоветовали обратится к психологу, отправлялик "Кузькиной матери" и обвиняли в злоупотреблении спиртным."Однозначно, Настенеобходима помощь психолога", "И до успешных и счастливых как же ей далеко ☹", "Чокнутаяда пьянь ты", "Нася , вот и все право оскорблять людей ничем незаработать!", "Лучшая слава...это народная...А с этим по видимому уНастеньки не лады😂😂😂", "Волочкова,ты хамка и колхозница спитая, позорище, опустившееся до уровня так не любимыхтобой теток))))", "Если человеку кажется, что все вокруг сплошьзавистники и только тем и заняты, что сплетничают за егоспиной, – диагноз ясен: паранойя плюс мания величия…", "ХВот хабалка, еще и жирует, баба вздорная, сколько можно".