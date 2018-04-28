Балерина Анастасия Волочкова жестко поставила на место завистниц
в соцсети. Танцовщица устала от постоянных нападок недоброжелателей.
Балерина Анастасия Волочкова жестко поставила на место завистниц
в соцсети. Танцовщица устала от постоянных нападок недоброжелателей.
В своем Instagram Волочкова опубликовала фотографию, на
которой запечатлена рядом с шикарным автомобилем. Небрежно облокотившись на
капот, блондинка держит в руках букет роз
внушительных размеров
.
Под фото артистка написала, что совсем не стесняется той
роскоши, которая ее окружает. По мнению балерины, скромность ей не к лицу, она много
и упорно трудится и поэтому достойна жить на широкую ногу: "Так здорово, когда есть возможность после большой
физической и эмоциональной нагрузки позволить себе отдохнуть так, как хочется!👍🏼🌺🍾 Не многие могут себе это позволить...🐒".
"Многие
недолюбленные, страшные, злобные и завистливые тетки могут позволить себе
только обсирать и злорадствовать.😂😂 Так они и
захлебываются в своем дерьме, пока я заслуженно купаюсь в роскоши, славе,
творчестве, цветах и любви детей и взрослых.😉🌺 Счастья и вам,
дорогие!", – гневно добавила танцовщица.
Обиженные подписчики не растерялись и ответили зарвавшейся
звезде. В комментариях ей настоятельно посоветовали обратится к психологу, отправляли
к "Кузькиной матери" и обвиняли в злоупотреблении спиртным.
"Однозначно, Насте
необходима помощь психолога", "И до успешных и счастливых как же ей далеко ☹", "Чокнутая
да пьянь ты", "Нася , вот и все право оскорблять людей ничем не
заработать!", "Лучшая слава...это народная...А с этим по видимому у
Настеньки не лады😂😂😂", "Волочкова,
ты хамка и колхозница спитая, позорище, опустившееся до уровня так не любимых
тобой теток))))", "Если человеку кажется, что все вокруг сплошь
завистники и только тем и заняты, что сплетничают за его
спиной, – диагноз ясен: паранойя плюс мания величия…", "ХВот хабалка, еще и жирует, баба вздорная, сколько можно".