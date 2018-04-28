Официальный представитель МИД Мария Захарова оказалась в неловкой ситуации. На мероприятии, где предусмотрен дресс-код, дипломат появилась в разноцветном платье.

Официальныйпредставитель МИД Мария Захарова оказалась в неловкой ситуации. На мероприятии,где предусмотрен дресс-код, дипломат появилась в разноцветном платье.Как отметила сама Захарова, она не знала о том, чтона вечеринку нужно прийти в определенного цвета наряде. Фотографию Захарова опубликовала на своейстранице в Facebook."Прийти на "белую вечеринку" в платье цвета (радуги –прим. ред.) бесценно", – подписала дипломат снимок. К произошедшемупредставитель внешнеполитического ведомства отнеслась с юмором.А вот пользователи Сети Марию Захарову за неуместныйнаряд раскритиковали. "Смыслидти в цветном платье, если вечеринка белая. Выделиться? Глупо...", "Даже навечеринке нарушаете правила, как и на международной арене. Профессиональнаядеформация, что ли...", "Уверен, в несогласованности дресс-кода обязательнонайдется украинский след", – написали фолловеры.При этом постнабрал более 4,3 тысячи лайков, в том числе около двух сотен отметок сосмеющимся смайлом и более 400 отметок "супер". Многим радужное платье Захаровой на белойвечеринке понравилось. Они назвали наряд шикарным и похвалили фигуруофициального представителя Министерства иностранных дел России."Все логично, белый цвет – этосочетание всех цветов радуги. Платье вскрыло истинную суть вечеринки", "Все эти"белые", или "кислотные", или "пижамные" и т.п. вечеринки – это способдрессировки людей! И правильно Вы сделали, что пришли в цветном платье, Мария,очень правильно!", "С такой фигурой я бы ходила голой!", – прокомментировалипубликацию россияне.Отметим, Мария Захарова является настоящей иконой стиля.На официальных мероприятиях она появляется в элегантных нарядах, неизменновызывая всеобщее восхищение.