Официальный
представитель МИД Мария Захарова оказалась в неловкой ситуации. На мероприятии,
где предусмотрен дресс-код, дипломат появилась в разноцветном платье.
Официальный
представитель МИД Мария Захарова оказалась в неловкой ситуации. На мероприятии,
где предусмотрен дресс-код, дипломат появилась в разноцветном платье.
Как отметила сама Захарова, она не знала о том, что
на вечеринку нужно прийти в определенного цвета наряде. Фотографию Захарова опубликовала на своей
странице в Facebook.
"Прийти на "белую вечеринку" в платье цвета (радуги –
прим. ред.) бесценно", – подписала дипломат снимок. К произошедшему
представитель внешнеполитического ведомства отнеслась с юмором.
А вот пользователи Сети Марию Захарову за неуместный
наряд раскритиковали. "Смысл
идти в цветном платье, если вечеринка белая. Выделиться? Глупо...", "Даже на
вечеринке нарушаете правила, как и на международной арене. Профессиональная
деформация, что ли...", "Уверен, в несогласованности дресс-кода обязательно
найдется украинский след", – написали фолловеры.
При этом пост
набрал более 4,3 тысячи лайков, в том числе около двух сотен отметок со
смеющимся смайлом и более 400 отметок "супер". Многим радужное платье Захаровой на белой
вечеринке понравилось. Они назвали наряд шикарным и похвалили фигуру
официального представителя Министерства иностранных дел России.
"Все логично, белый цвет – это
сочетание всех цветов радуги. Платье вскрыло истинную суть вечеринки", "Все эти
"белые", или "кислотные", или "пижамные" и т.п. вечеринки – это способ
дрессировки людей! И правильно Вы сделали, что пришли в цветном платье, Мария,
очень правильно!", "С такой фигурой я бы ходила голой!", – прокомментировали
публикацию россияне.
Отметим, Мария Захарова является настоящей иконой стиля.
На официальных мероприятиях она появляется в элегантных нарядах, неизменно
вызывая всеобщее восхищение.