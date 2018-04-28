Жительница Нижнего Новгорода Елена Керимова избавилась от
двоих малышей, так как они мешали ее поездке на курорт. Ей не с кем было оставить
детей – и она их убила, считают эксперты. При этом психиатры отмечают, что
женщину, скорее всего, признают вменяемой.
Жительница Нижнего Новгорода Елена Керимова избавилась от
двоих малышей, так как они мешали ее поездке на курорт. Ей не с кем было оставить
детей – и она их убила, считают эксперты. При этом психиатры отмечают, что
женщину, скорее всего, признают вменяемой.
Знакомясь с подробностями дела, нижегородские оперативники
все больше приходят в ужас. 25 апреля 27-летняя Елена собственными руками
задушила сначала свою четырехлетнюю дочь Хадижу, а потом двухлетнего сына
Сулеймана. Никакого состояния аффекта не было: женщина заранее все продумала и
специально для этой цели арендовала автомобиль.
На вопрос следователей, зачем она это сделала, Керимова
заявила, что не могла больше жить в бедности, ей не на что было содержать
детей. Однако выяснилось, что мать-чудовище нигде никогда не работала, была в
разводе и при этом ежемесячно тратила более 40 тысяч рублей на аренду
автомобилей. А незадолго до убийства малышей она приобрела дорогую путевку на
зарубежный курорт.
Для нормальных людей объяснения Елены звучат как бред
сумасшедшего. Однако психиатры отмечают, что у этой женщины, скорее всего, нет
никаких серьезных психических заболеваний. А вот расстройство личности есть -
но таких людей официально не причисляют к психическим больным. Хотя их
поведение очень сильно отклоняется от нормы, что мешает жить и им, и их
близким. И мешает иногда смертельно.
Елена Керимова, судя по всему – истеро-возбудимая
психопатка. "Это люди эгоистичные, злобные, очень себялюбивые. Они могут
жить в обществе и подстраиваться под требования окружающих, но в быту они
проявляют свою истину сущность. Обычно такой тип личности характерен как раз
для женщин. Они любят свободный образ жизни, заводят много любовников. Не любят
мужа и не любят своих детей", – пояснил изданию Life.ru психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
Эксперт подчеркнул: хорошо, если есть возможность взять няню
для детей – тогда те будут почти в безопасности. А вот если детей пристроить
некуда, то они начинают мешать матери вести свою праздную жизнь. Тем более, что
материнский инстинкт у таких женщин напрочь атрофирован. Вполне возможно, что
после приобретения путевки Елена вспомнила, что ей некуда пристроить детей – и
просто решила от них избавиться.
Утром 25 апреля женщина собственными руками задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына на заднем сиденье арендованного авто. Потом заехала на АЗС, купила жидкость для розжига и отправилась в лес. Там она разожгла костер и попыталась сжечь детей. Однако испугалась, что ее заметят охотники, сбила пламя, положила тела в машину и вернулась в Нижний Новгород. На следующий день убийца отвезла тела дочки и сына в Семеновский район, где в заброшенном здании подожгла их и уехала.
Специалист заметил, что внешне такие женщины не вызывают
никаких подозрений. Обычно они хорошо образованы, с нормальной речью, внешностью, кокетливые и улыбчивые. Ее знакомые наверняка сейчас
пребывают в шоке от ее поступка и хватаются за голову – как такое возможно?
Объясняется все просто: такие люди очень зависимы от мнения окружающих и
стараются представить себя в выгодном свете.