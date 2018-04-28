Жительница Нижнего Новгорода Елена Керимова избавилась от двоих малышей, так как они мешали ее поездке на курорт. Ей не с кем было оставить детей – и она их убила, считают эксперты. При этом психиатры отмечают, что женщину, скорее всего, признают вменяемой.

Жительница Нижнего Новгорода Елена Керимова избавилась отдвоих малышей, так как они мешали ее поездке на курорт. Ей не с кем было оставитьдетей – и она их убила, считают эксперты. При этом психиатры отмечают, чтоженщину, скорее всего, признают вменяемой.Знакомясь с подробностями дела, нижегородские оперативникивсе больше приходят в ужас. 25 апреля 27-летняя Елена собственными рукамизадушила сначала свою четырехлетнюю дочь Хадижу, а потом двухлетнего сынаСулеймана. Никакого состояния аффекта не было: женщина заранее все продумала испециально для этой цели арендовала автомобиль.На вопрос следователей, зачем она это сделала, Керимовазаявила, что не могла больше жить в бедности, ей не на что было содержатьдетей. Однако выяснилось, что мать-чудовище нигде никогда не работала, была вразводе и при этом ежемесячно тратила более 40 тысяч рублей на арендуавтомобилей. А незадолго до убийства малышей она приобрела дорогую путевку назарубежный курорт.Для нормальных людей объяснения Елены звучат как бредсумасшедшего. Однако психиатры отмечают, что у этой женщины, скорее всего, нетникаких серьезных психических заболеваний. А вот расстройство личности есть -но таких людей официально не причисляют к психическим больным. Хотя ихповедение очень сильно отклоняется от нормы, что мешает жить и им, и ихблизким. И мешает иногда смертельно.Елена Керимова, судя по всему – истеро-возбудимаяпсихопатка. "Это люди эгоистичные, злобные, очень себялюбивые. Они могутжить в обществе и подстраиваться под требования окружающих, но в быту онипроявляют свою истину сущность. Обычно такой тип личности характерен как раздля женщин. Они любят свободный образ жизни, заводят много любовников. Не любятмужа и не любят своих детей", – пояснил изданию Life.ru психиатр-криминалист Михаил Виноградов.Эксперт подчеркнул: хорошо, если есть возможность взять нянюдля детей – тогда те будут почти в безопасности. А вот если детей пристроитьнекуда, то они начинают мешать матери вести свою праздную жизнь. Тем более, чтоматеринский инстинкт у таких женщин напрочь атрофирован. Вполне возможно, чтопосле приобретения путевки Елена вспомнила, что ей некуда пристроить детей – ипросто решила от них избавиться.Утром 25 апреля женщина собственными руками задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына на заднем сиденье арендованного авто. Потом заехала на АЗС, купила жидкость для розжига и отправилась в лес. Там она разожгла костер и попыталась сжечь детей. Однако испугалась, что ее заметят охотники, сбила пламя, положила тела в машину и вернулась в Нижний Новгород. На следующий день убийца отвезла тела дочки и сына в Семеновский район, где в заброшенном здании подожгла их и уехала.Специалист заметил, что внешне такие женщины не вызываютникаких подозрений. Обычно они хорошо образованы, с нормальной речью, внешностью, кокетливые и улыбчивые. Ее знакомые наверняка сейчаспребывают в шоке от ее поступка и хватаются за голову – как такое возможно?Объясняется все просто: такие люди очень зависимы от мнения окружающих истараются представить себя в выгодном свете.