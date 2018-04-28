Мастодонты нашей эстрады совсем не интересны юным жителям нашей страны. Молодежь не ходит на концерты артистов старой гвардии и не смотрит их выступления по телевизору. Все свое внимание неокрепшие умы дарят кумирам в YouTube. Филипп Киркоров не смог смириться с таким положением дел, снял блестящий костюм и тоже стал частью молодежной культуры.

Мастодонты нашей эстрады совсем не интересны юным жителямнашей страны. Молодежь не ходит на концерты артистов старой гвардии и не смотрит их выступления по телевизору. Все свое внимание неокрепшие умы дарят кумирам вYouTube. Филипп Киркоров не смог смириться с таким положением дел, снялблестящий костюм и тоже стал частью молодежной культуры.И вот новый клип Киркорова "Цвет настроения синий" сегодня возглавилтренды видеохостинга. В ролике певец собрал звезд эстрады и представил их внепривычных для зрителей образах.По сюжету Филипп – трудный подросток,который с друзьями-школьниками шатается по городу, тусуется на вечеринках и терроризируетокружающих общественно неприемлемым поведением.В клипе засветились многие знаменитости. Вот, например, ОльгаБузова отлично вписалась в образ хабалистой продавщицы. Басков изобразил потрепанного жизнью унылого обывателя, который собирает в пакетик "отходы" своей собаки, Яна Рудковская -неопрятнаядомохозяйка, а Лепс, играя алкоголика, схлестнулся с собутыльником.Музыкальный ролик вызвал большой общественный резонанс. За несколькочасов его посмотрело более 600 тысяч человек. Пользователи соцсетей принялидетище Киркорова на ура. "Бузова наконецто нашла себе призвание. Рад за нее﻿","Филипп молодец! Зажок! Огонь!🌞😉👍👍👍👍👍👍👍﻿", "Жизньне готовила меня к тому , что однажды мне понравится клип Филиппа Киркорова ...﻿", "Дедокв тренде﻿", "Орнои годно🙌😂😂😂﻿", – писали юные зрители под видео.Однако аудитория постарше скептически отнеслась к затее артиста.Особенно их возмутила ненормативная лексика в конце видео. Некоторые уверены, что ролик скорее представляет собой грязную выходка, а не настоящее искусство. "Весь клип нормальный был,но надо было все матом испортить?﻿","Все круто, но мат слишком инородно звучит.﻿","Вот до чего дошли певцы уже в открытыюматеряться...позор﻿", "пропаганданездорового образа жизни???﻿", "Старики, кидаем в него тухлыми помидорами за мат".Мы решили выяснить у специалиста, уместно ли статусному певцу выпускать такие клипы?"Никто ничего не имеет против юмора и стеба.Хочется артистам пошутить друг с другом? Доброй им дороги! Хочется примерить насебя новые забавные образы? Замечательно! Но все же у Народного Артиста Россиидолжна быть хоть какая-то минимальная самоцензура. Зачем показывать как ребенокякобы употребляет алкоголь? Зачем так отборно материться? Клип бы оченьпострадал от отсутствия этих двух элементов? Не думаю! Хайп на пятерочку, клипна троечку с минусом", – высказал свои мысли Dni.Ru член экспертного советапо развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.