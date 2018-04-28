Премьер-министр
сделал важное заявление о том, готов ли уйти на отдых. Об этом Дмитрий Медведев рассказал в программе
Вести в субботу на телеканале Россия 1.
Премьер-министр
сделал важное заявление о том, готов ли уйти на отдых. Об этом Дмитрий Медведев рассказал в программе
"Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Глава кабмина сообщил, где готов работать. Отдыхать
он пока не намерен.
"Безусловно, я пока не собираюсь
уходить отдыхать. Я готов работать и буду работать там,
где смогу принести максимальную пользу своей стране", – заявил
он в интервью. Так председатель правительства ответил на вопрос,
готов ли дальше работать по окончании шестилетнего срока на своем
посту.
Дмитрий Медведев отметил, что работа
в правительстве – "это интересная, большая работа, интересная
задача". При этом на протяжении всего диалога Медведев оперирует
большим количеством экономических показателей.
Кроме того,
премьер-министр предложил экс-президенту США Бараку Обаме приехать в Россию. Глава
кабмина вспомнил его заявление в 2015 году о том, что после введения
антироссийских санкций экономика страны оказалась "порванной в клочья".
"Пусть
приезжает, посмотрит на эти клочья", – заявил Медведев. Он подчеркнул, что Россия
прошла стресс-тест после введения Западом ограничительных мер и выработала
инструменты ответного воздействия.
Напомним, Барак Обама много раз высказывался о нашей стране в
негативном ключе. Так, в декабре 2016 года он заявил,
что российская экономика ничего не производит из того, что хотели бы купить другие
страны, "кроме нефти, газа и оружия".