Премьер-министр сделал важное заявление о том, готов ли уйти на отдых. Об этом Дмитрий Медведев рассказал в программе Вести в субботу на телеканале Россия 1.

Премьер-министрсделал важное заявление о том, готов ли уйти на отдых. Об этом Дмитрий Медведев рассказал в программе"Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".Глава кабмина сообщил, где готов работать. Отдыхатьон пока не намерен."Безусловно, я пока не собираюсьуходить отдыхать. Я готов работать и буду работать там,где смогу принести максимальную пользу своей стране", – заявилон в интервью. Так председатель правительства ответил на вопрос,готов ли дальше работать по окончании шестилетнего срока на своемпосту.Дмитрий Медведев отметил, что работав правительстве – "это интересная, большая работа, интереснаязадача". При этом на протяжении всего диалога Медведев оперируетбольшим количеством экономических показателей.Кроме того,премьер-министр предложил экс-президенту США Бараку Обаме приехать в Россию. Главакабмина вспомнил его заявление в 2015 году о том, что после введенияантироссийских санкций экономика страны оказалась "порванной в клочья"."Пустьприезжает, посмотрит на эти клочья", – заявил Медведев. Он подчеркнул, что Россияпрошла стресс-тест после введения Западом ограничительных мер и выработалаинструменты ответного воздействия.Напомним, Барак Обама много раз высказывался о нашей стране внегативном ключе. Так, в декабре 2016 года он заявил,что российская экономика ничего не производит из того, что хотели бы купить другиестраны, "кроме нефти, газа и оружия".