27-летний мексиканский рэпер Кристиан Пальма Гутьерес, выступающий под псевдонимом QBA, признался в работе на местный наркокартель Новое поколение Халиско. В марте популярный в стране артист по заданию преступников растворил в кислоте тела трех убитых студентов.

27-летний мексиканский рэпер Кристиан Пальма Гутьерес, выступающий под псевдонимом QBA, признался в работе на местный наркокартель "Новое поколение Халиско". В марте популярный в стране артист по заданию преступников растворил в кислоте тела трех убитых студентов, сообщает AFP.В марте в мексиканском городе Гвадалахара представители наркокартеля похитили трех студентов университета аудиовизуальных медиа. Под видом полицейских преступники вывезли 25-летнего Хавьера Саломона Асевеса Гастелума, 20-летнего Марко Гарсиа Франсиско Авалоса и его ровесника Хесуса Даниеля Диаса в лес и запытали молодых людей до смерти.Представители "Нового поколения" приняли студентов за членов конкурирующей банды "Новая площадь". Молодые люди снимали учебный фильм в доме, принадлежавшем бандитам.В ходе расследования выяснилось, что от тел погибших студентов было поручено избавиться рэперу QBA.На допросе музыкант признался, что проработал на картель около трех месяцев. В преступную банду его привел друг. До убийства студентов рэпер поучаствовал еще в трех убийствах.Помимо QBA за убийство студентов задержан еще один человек. Пятеро находятся в розыске.На YouTube-канал QBA подписаны более 120 тысяч человек, его видео набирают сотни тысяч просмотров. Основные темы творчества рэпера – преступность, убийства, насилие. 29 апреля мексиканец должен был участвовать в рэп-фестивале в мексиканской Тихуане.