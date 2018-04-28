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<a href="http://33live.ru/novosti/28-04-2018-mercedes-e-klassa-prevratilsya-v-ochen-bystryj-gibrid.html" target="_blank">Mercedes E класса превратился в очень быстрый гибрид</a> - Компания Mercedes-AMG, ответственная за выпуск заряженных моделей Mercedes-Benz, представила новую модификацию седана и универсала E-Class. Теперь под индексом E53 появились версии с гибридной силовой установкой, где фирменной трехлитровой шестерке помогает сила электричества.