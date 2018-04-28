Канцлер Германии и весь немецкий бизнес устали от антироссийских санкций, но ничего не поделаешь – властям передовой европейской державы приходится стоять на коленях перед старшим братом. Дональд Трамп внушил своим германским партнерам, что санкции против России – чрезвычайно важное дело.

Канцлер Германии ивесь немецкий бизнес устали от антироссийских санкций, но ничего не поделаешь –властям передовой европейской державы приходится стоять на коленях передстаршим братом. Дональд Трамп внушил своим германским партнерам, что санкциипротив России – чрезвычайно важное дело.Германия иСША оценили накануне эффект, который оказали на Россию новые экономическиесанкции, об этом заявила канцлер ФРГ АнгелаМеркель после встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. А что ей еще оставалосьделать – Вашингтон продолжает давить на всю Европу, указывая ей, как правильновоплощать в жизнь санкционную политику.В отличие отСША, страны ЕС и, в частности, Германия демонстрируют очевидную усталость отантироссийских санкций. Для Европы их продолжение и тем более усиление – явноне самая привлекательная перспектива, полагает политический аналитикмеждународной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок."Европейская экономика в значительно большейстепени связана с Россией, чем американская. США, теоретически, могли бы вообщеотказаться от торговли и иного бизнес-взаимодействия с Москвой без существенныхпотерь для себя", – сказал эксперт в интервью .Он напомнил, что антироссийские санкции быливведены по двум основаниям. Во-первых, в связи с присоединением Крыма к России,которое не было признано мировым сообществом. Во-вторых, из-за конфликта вДонбассе, который, согласно западным странам, не случился бы, если бы в нем такили иначе не участвовала Москва. По словам эксперта, крымские санкции останутсянадолго в любом случае, а донбасские могут быть сняты через один-два года.Тем временемгерманский бизнес продолжает считать, сколько он потерял от антироссийскихсанкций. Сумма астрономическая – более полутора миллиардов евро.Все дело втом, что для Старого Света США – это управляющий центр, и ни одна страна неосмелиться оспорить решение Вашингтона по санкциям, считает кандидат политических наук, американистДмитрий Евстафьев."Санкциипротив России и учет интересов европейцев в вопросе о санкциях против Россииявляется важным критерием, лакмусовой бумажкой для того, чтобы видеть, комугосподин Трамп этот ярлык направления в Европе от имени суверена Западавручит", – рассказал Евстафьев в эфире .СилаАмерики заключается в том, что именно она определяет санкционный мейнстрим длявсего Запада.Интересно,что за несколько дней до визита в Вашингтон СМИ сообщали, что Ангела Меркель намерена проситьТрампа освободить немецкий бизнес от антироссийских санкций. Крупные компанииГермании якобы оказывали давление на немецкие власти попросить в США исключенияиз санкций, чтобы не прекращать сотрудничество с российским бизнесом. Но, каквидно из итоговых заявлений фрау Меркель, этого не произошло.