Канцлер Германии и
весь немецкий бизнес устали от антироссийских санкций, но ничего не поделаешь –
властям передовой европейской державы приходится стоять на коленях перед
старшим братом. Дональд Трамп внушил своим германским партнерам, что санкции
против России – чрезвычайно важное дело.
Канцлер Германии и
весь немецкий бизнес устали от антироссийских санкций, но ничего не поделаешь –
властям передовой европейской державы приходится стоять на коленях перед
старшим братом. Дональд Трамп внушил своим германским партнерам, что санкции
против России – чрезвычайно важное дело.
Германия и
США оценили накануне эффект, который оказали на Россию новые экономические
санкции, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела
Меркель после встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. А что ей еще оставалось
делать – Вашингтон продолжает давить на всю Европу, указывая ей, как правильно
воплощать в жизнь санкционную политику.
В отличие от
США, страны ЕС и, в частности, Германия демонстрируют очевидную усталость от
антироссийских санкций. Для Европы их продолжение и тем более усиление – явно
не самая привлекательная перспектива, полагает политический аналитик
международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
"Европейская экономика в значительно большей
степени связана с Россией, чем американская. США, теоретически, могли бы вообще
отказаться от торговли и иного бизнес-взаимодействия с Москвой без существенных
потерь для себя", – сказал эксперт в интервью .
Он напомнил, что антироссийские санкции были
введены по двум основаниям. Во-первых, в связи с присоединением Крыма к России,
которое не было признано мировым сообществом. Во-вторых, из-за конфликта в
Донбассе, который, согласно западным странам, не случился бы, если бы в нем так
или иначе не участвовала Москва. По словам эксперта, крымские санкции останутся
надолго в любом случае, а донбасские могут быть сняты через один-два года.
Тем временем
германский бизнес продолжает считать, сколько он потерял от антироссийских
санкций. Сумма астрономическая – более полутора миллиардов евро.
Все дело в
том, что для Старого Света США – это управляющий центр, и ни одна страна не
осмелиться оспорить решение Вашингтона по санкциям, считает кандидат политических наук, американист
Дмитрий Евстафьев.
"Санкции
против России и учет интересов европейцев в вопросе о санкциях против России
является важным критерием, лакмусовой бумажкой для того, чтобы видеть, кому
господин Трамп этот ярлык направления в Европе от имени суверена Запада
вручит", – рассказал Евстафьев в эфире .
Сила
Америки заключается в том, что именно она определяет санкционный мейнстрим для
всего Запада.
Интересно,
что за несколько дней до визита в Вашингтон СМИ сообщали, что Ангела Меркель намерена просить
Трампа освободить немецкий бизнес от антироссийских санкций. Крупные компании
Германии якобы оказывали давление на немецкие власти попросить в США исключения
из санкций, чтобы не прекращать сотрудничество с российским бизнесом. Но, как
видно из итоговых заявлений фрау Меркель, этого не произошло.