Матч 21 тура чемпионата России по мини-футболу между Диной и Политехом завершился спустя пять минут после начала. Команда хозяев не смогла собрать полную заявку и выставила на матч всего трех футболистов.

Матч 21 тура Суперлиги по мини-футболу между "Диной" и "Политехом" завершился спустя пять минут после начала. Команда хозяев не смогла собрать полную заявку и выставила на матч всего трех футболистов: одного вратаря и двух полевых игроков, и уже в самом начале игры один из них получил травму. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).После того, как у "Дины" осталось лишь два футболиста матч было решено остановить. На тот момент счет в игре был 1:0 в пользу "Политеха". Этот случай стал не первым для "Дины" – 30 марта московский клуб не доиграл матч против "Сибиряка" и после этого виновнику было засчитано техническое поражение со счетом 0:5.Окончательное решение по матчу будет принято ближайшем заседании КДК РФС.