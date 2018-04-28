Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, – значит она была одета идеально, – говорила когда-то Коко Шанель. К сожалению, сценические наряды отечественных звезд порой с трудом удается забыть, а особенно позорными, для не умеющих одеваться артисток, становятся красные дорожки.

"Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы неможете вспомнить, во что она была одета, – значит она была одета идеально", – говорилакогда-то Коко Шанель. К сожалению, сценические наряды отечественных звезд порой с трудом удаетсязабыть, а особенно позорными, для не умеющих одеваться артисток, становятся красные дорожки.Специально для Dni.Ru основатель онлайн школы стиляPolistyle Ольга Смит разобрала модные промахи в образах знаменитостей, присутствующих на закрытии 40-го Московского международного кинофестиваля."Начну с того, что вроде бы никто в России не поддерживаетдвижение против сексуальных домогательств, но, все же, большинство звезд облачилисьв черное и это печально!" – сразу отметила Ольга. По мнению стилиста обычнымзрителям хочется видеть на таких церемониях яркие и интересные платья, которые можноподолгу рассматривать. "Получается все как на подбор в темных платьях. Состороны выглядит так, как будто они все в одинаковых нарядах, хотя, безусловно,они все разные", – рассказал эксперт и приступил к внимательному изучению образовочаровательных дам.Стилист сразу же обратил внимание на модный ляп ИриныБезруковой. "В целом наряд очень элегантный и отлично смотрится, однако торчащийкрай колготок разрушает все очарование. Это может быть у простых людей, но не узвезд", – отмечает Смит.Эксперт похвалил Марию Кожевникову за удачный выбор накидки,однако добавил, что та не сочетается с платьем и украшениями. "Аксессуары нужно было бывзять более герметичные и острые, тогда они отлично подошли бы к накидке, аесли заменить платье на белое с принтом, то образ произвел бы фурор!", – подметилаОльга.Не на миллион – это про Сашу Савельеву. В целом исполнительницавыбрала неплохой образ, но создается впечатление, что певица где-то забыла верхот костюма. "Можно было надеть блузку из органзы с пышными рукавами также нехватает интересной сумки", – советует профессионал."Верх как будто из комплекта нижнего белья", – удивился эксперт,глядя на платье Марины Орловой. По мнению специалиста такой образ больше подходитдля исполнения канкана в кабаре нежели для торжественного мероприятия. Также,Марине стоило бы подобрать другие аксессуары: "Картину всю портит мех, которыйсмотрится отнюдь не выигрышно, однозначно нужно менять накидку на однотонныймех".Элегантный образ Дарии Повереновой разрушили белые лямки начерном платье. Смит уверена, что этого можно было избежать добавив образ другиеэлементы белого цвета. "Тем более черно-белое сочетание сейчас очень актуально",– добавила девушка.Образ Алисы Толкачевой не впечатлил Смитт и вызвал только один вопрос. "Почему платье в полоску? Такая полоска отнюдь не для этого платья, она можетбыть уместна на сарафане. Если бы платье было однотонное смотрелось бы намного элегантней,ну и туфли подобраны ужасно, точнее не подобраны вообще" – раскритиковала образАлисы основатель онлайн школы стиля Polistyle Ольга Смит.