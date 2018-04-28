Народный депутат Верховной Рады Рефат Чубаров предложил передать Крымский мост в качестве контрибуции за нанесенный ущерб. В России на это ему посоветовали реализовать свои мечты в Photoshop.

Народный депутатВерховной Рады Рефат Чубаров предложил передать Крымский мост в качестве"контрибуции" за нанесенный ущерб. В России на это ему посоветовали реализовать свои мечты в Photoshop.Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировалвысказывание Чубарова. Он отметил, что вся внешняя политика Украинысводится к двум вещам – "обвинять соседей и клянчить деньги у Запада".Также Белик добавил, что в свое время Киев ничего не сделал дляразвития и улучшения Крыма. "Когдастало известно, что мы начинаем строить мост, украинские политики в один голоскричали, что моста не будет, что мы его рисуем в Photoshop и монтируемвидеоролики. В принципе, украинские политики могут в том же Photoshop теперьсебе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост вкачестве контрибуции, компенсаций или чего угодно подобного", – цитирует севастопольскогодепутата RT. Белик констатировал,что со стороны России Украина подобныхдействий не дождется.Материал дополняется