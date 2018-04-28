Народный депутат
Верховной Рады Рефат Чубаров предложил передать Крымский мост в качестве
контрибуции за нанесенный ущерб. В России на это ему посоветовали реализовать свои мечты в Photoshop.
Народный депутат
Верховной Рады Рефат Чубаров предложил передать Крымский мост в качестве
"контрибуции" за нанесенный ущерб. В России на это ему посоветовали реализовать свои мечты в Photoshop.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал
высказывание Чубарова. Он отметил, что вся внешняя политика Украины
сводится к двум вещам – "обвинять соседей и клянчить деньги у Запада".
Также Белик добавил, что в свое время Киев ничего не сделал для
развития и улучшения Крыма. "Когда
стало известно, что мы начинаем строить мост, украинские политики в один голос
кричали, что моста не будет, что мы его рисуем в Photoshop и монтируем
видеоролики. В принципе, украинские политики могут в том же Photoshop теперь
себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в
качестве контрибуции, компенсаций или чего угодно подобного", – цитирует севастопольского
депутата RT. Белик констатировал,
что со стороны России Украина подобных
действий не дождется.
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