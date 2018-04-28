Враждебно настроенным политикам из Литвы теперь запрещено посещать Россию. Москва ответила Вильнюсу на принятие закона, аналогичного американскому акту Магнитского.

Враждебно настроенным политикам из Литвы теперь запрещенопосещать Россию. Москва ответила Вильнюсу на принятие закона, аналогичногоамериканскому "акту Магнитского".Черный список российского МИДа составлен, но остаетсяоткрытым. В нем могут оказаться и другие литовские общественные деятели,которые будут демонстрировать открытую русофобию, сказано в заявлениироссийского внешнеполитического ведомства."Как известно, не в правилах российской стороныоставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями", —говорится в сообщении МИД.В "стоп-лист" попали литовские политики, депутатыи политологи, занимающие откровенно антироссийскую позицию. Отмечается, что мерыприняты в ответ на закон, аналогичный американскому "актуМагнитского".Литовский аналог "списка Магнитского" былопубликован в январе. В него вошли 49 россиян, в том числе глава Чечни РамзанКадыров, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, замглавы СК приМВД Олег Логунов. Эти люди, по мнению Вильнюса, связаны с коррупционнымипреступлениями, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Такие же законыранее были приняты в США, Канаде, Эстонии и Латвии, передает РИА Новости.МИД России после принятия закона Вильнюсом заявил об "откровенно русофобских действиях литовских законодателей". Москва пообещала реакцию, исходящую из принципа взаимности. В ведомсте подчеркнули, что проблем с подбором кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет – в Литве их сегодня более чем достаточно.