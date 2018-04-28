Безалаберность привела к гибели рабочего на фанерном заводе в Зеленодольске - мужчина поленился выключить станок, прежде чем отправиться на устранение затора, в результате угодил под ножи. Камера наблюдения зафиксировала смертельный момент.

Безалаберность привела к гибели рабочего на фанерном заводе в Зеленодольске — мужчина поленился выключить станок, прежде чем отправиться на устранение затора, в результате угодил под ножи, сообщает региональное управление СКР. Камера наблюдения зафиксировала смертельный момент.Трагический инцидент произошел днем 26 апреля, когда 41-летнгий машинист попытался ногой протолкнуть заблокировавшую транспортер щепу. Выключать рубительную машину он не стал, понадеявшись быстро отпрыгнуть в сторону, но заплатил за самонадеянность жизнью — мужчину затянуло в агрегат и изрубило ножами. От полученных травм он скончался на месте.Следователи возлагают вину на некие неустановленные лица, которые допустили мужчину к работе на неисправном оборудовании, на транспортере которого отсутствовали блокировочные устройства. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".