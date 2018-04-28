Он пройдет сегодня во Владимире на стадионе «Лыбедь». Начало мероприятия - в 12.00.

Сегодня во Владимире на стадионе «Лыбедь» состоится стартовый фестиваль WELCOME FOODBALL CUP. Он пройдёт под эгидой федерального проекта «Гастрономическая карта России», администраций Владимирской области и города Владимира, Владимирской ассоциации кулинаров и Ассоциации гостеприимства города Суздаля. Начало мероприятия - в 12.00.В рамках пилотного фестиваля еды и футбола WELCOME FOODBALL CUP будет представлена концепция фестивалей, которые пройдут под этим общефедеральным брендом в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу-2018. Концепция предусматривает презентацию и реализацию региональных продуктов питания, знаковых блюд национальной кухни различных уголков России, являющихся частью национального культурно-гастрономического наследия нашей страны. Вкусные бренды будут представлены на стритфуд-фестивалях с участием мобильных ресторанов в дни проведения мирового спортивного первенства. Этот формат позволит каждому болельщику, в том числе иностранному, гарантированно увезти с собой полное впечатление о региональной многонациональной кухне 11 регионов современной России.Пилотный фестиваль было решено провести во Владимире неслучайно: 33-й регион является одним из законодателей моды на отечественный гастрономический туризм. Напомним, «Гастрономическая карта Владимирской области» была признана Ростуризмом успешной и легла в основу федерального проекта. В августе прошлого года официально стартовали первые экспедиции по запуску гастрономических турмаршрутов в регионах.На стадионе «Лыбедь» состоятся международный турнир по мини-футболу в лаптях среди шеф-поваров и представителей индустрии туризма, шоу «Футбольный фристайл», конкурс пикников «Welcome-пикник», будут представлены площадки уличной еды «Автофудмаркет» и «Общий котел», где участники городов-организаторов вместе приготовят первое блюдо.На одной площадке сыграют четыре команды: команда WORLDCHEFS (члены Всемирной Ассоциации шеф-поваров из Германии, Франции, Сербии, Греции, Израиля, Словении, Румынии, Турции, Бельгии, Польши, Пакистана и Хорватии), сборная шеф-поваров из 11-ти российских городов-организаторов Чемпионата мира по футболу, сборная шеф-поваров проекта «Гастрономическая карта Владимирской области» и команда «METRO Cash & Carry» (г.Владимир).Ведущим фестиваля станет спортивный комментатор Первого канала, голос российского футбола и голос Чемпионата мира по футболу в России Виктор Гусев.