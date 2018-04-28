Участники заседания обсудили меры, направленные на обеспечение взаимодействия территориальных органов МВД России, находящихся в пределах Центрального федерального округа...

В ГУ МВД России по г. Москве состоялось заседание Совета территориальных органов МВД России в Центральном федеральном округе под председательством начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова.В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко, сотрудники аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, представители Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также члены Окружного совета в режиме видеоконференции.Участники заседания обсудили меры, направленные на обеспечение взаимодействия территориальных органов МВД России, находящихся в пределах Центрального федерального округа, при обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.В своем выступлении заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко отметил высокий уровень взаимодействия с территориальными органами МВД России: «Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем обеспечить безопасность участников, жителей и гостей предстоящих общественных мероприятий».В завершении встречи заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец ознакомил гостей с новым зданием центра оперативного управления общественной безопасностью города Москвы, где была показана работа ситуационного центра столичной полиции, продемонстрирован спортивный зал и виды стрелкового оружия, стоящего на вооружении сотрудников полиции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве