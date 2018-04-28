Злоумышленник заранее подготовил поддельный пакет документов на автомобиль потерпевшего и вызвал эвакуатор, после чего поместил транспортное средство на другую стоянку...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Котловка задержали 42-летнего жителя столицы по подозрению в краже автомобиля», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть ОМВД России по району Котловка обратился житель столицы с заявлением о краже своего автомобиля марки «Лексус». Мужчина рассказал, что автомобиль, имеющий технические неисправности, был припаркован возле дома. Утром, выйдя на работу, он обнаружил его пропажу.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.Сотрудники полиции установили, что злоумышленник заранее подготовил поддельный пакет документов на автомобиль потерпевшего и вызвал эвакуатор, после чего поместил транспортное средство на другую стоянку. В настоящее время похищенный автомобиль изъят.В ходе обыска в квартире задержанного оперативники обнаружили и изъяли предметы, похожие на оружие, а также большое количество патронов. В настоящее время изъятое направлено на исследование. Помимо этого в помещении были обнаружены различные транзитные номера, страховые полюсы и документы на автомобили на имя подозреваемого. В ходе осмотра стоянки, где был обнаружен похищенный автомобиль, сотрудники полиции обнаружили еще 5 машин, которые, как выяснилось, находятся в розыске.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Котловка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56