Россия будет расширяться, а через сто лет потеряет часть своей территории. С таким прогнозом выступила норвежская писательница Эрика Фатланд.

Россия будетрасширяться, а через сто лет потеряет часть своей территории. С таким прогнозомвыступила норвежская писательница Эрика Фатланд.ГраницаРоссии с ее соседями в будущем будет выглядеть иначе, чемсейчас, считает писательница. Она объехала вокруг всей России и побывала априграничных с нею странах. Фатланд проводила исследование, целью которого быловыяснить, как Россия влияет на своих соседей, пишет датская газета Berlingske.Путешествие длилось259 дней, 34-летняя Эрика Фатланд описала его в своей новой книге"Граница". "Пересекать границы – просто потрясающе. Мы уже почтии забыли это ощущение здесь, в Европе, ведь нам негде его пережить:большинство контрольно-пропускных пунктов упразднены. Мы ездимиз страны в страну, едва замечая это", – говорит Эрика Фатланд.В странахБалтии писательница побывала в гостях у представителей русскоязычного меньшинства. По ее словам, многиеиз них с удовольствием стали бы гражданами России.Говоря о воссоединениис Крымом, Фатланд дала оценку действиям президента Владимира Путина. "Я думаю,что они так и будут продолжать. Президент Путин – рациональный игрок.Он – не сумасшедший, напротив, но он делает то, что,по его мнению, хорошо для России", – сказала путешественница.ЭрикаФатланд полагает, что Россия будет и дальше пытаться расшириться, однако ее постигнетта же участь, что и другие империи, которые откусили слишком большойкусок."Россиябудет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда этопроизойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будетвыглядеть так, как сейчас. Российская граница станет короче", – заключиланорвежская писательница.