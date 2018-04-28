28.04.2018

2018-04-28 13:35:30

Начальница почтового отделения обокрала пенсионера на 12 тысяч

В отношении бывшей начальницы отделения почтовой связи в Череповецком районе Вологодской области возбуждено уголовное дело, передает . По версии следствия, злоумышленница подделала подпись жителя одной из деревень региона и присвоила его пенсию в размере 12,6 тысячи рублей.



Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. Расследование продолжается.