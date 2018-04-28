В Федеральной службе исполнения наказаний России прошла проверка, которая выявила ряд нарушений при закупках оборудования. Несколько руководителей Центра инженерно-технического обеспечения и связи, а также управления инженерно-технического и информационного обеспечения отстранены от работы.

В Федеральной службе исполнения наказаний России прошла проверка, которая выявила ряд нарушений при закупках оборудования. Несколько руководителей Центра инженерно-технического обеспечения и связи, а также управления инженерно-технического и информационного обеспечения отстранены от работы.Все финансовые операции, связанные с этими подразделениями ФСИН, приостановлены, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федеральной службы. Что важно, благодаря своевременной инспекции незаконных трат государственных средств удалось избежать.