Череда субботников продолжается - в рамках месячника по благоустройству города. Наводить чистоту выходят и чиновники. Сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства сегодня приводили в порядок овраг на улице Белоконской.

Череда субботников продолжается - в рамках месячника по благоустройству города. Наводить чистоту выходят и чиновники. Сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства сегодня приводили в порядок овраг на улице Белоконской. К слову, его убирают каждый год. После зимы здесь чего только не найдёшь. Банки, бутылки, коробки, пакеты, старые покрышки и даже сломанная мебель. Мусора много. Чтобы зелёная территория не превратилась в несанкционированную свалку, на этот объект направили большую группу муниципальных служащих.Вадим Исупов, зав. отделом ЖКХ администрации Октябрьского района: "В рамках месячника по санитарной очистки с 1-30 апреля который идёт выполняются данные работы. Здесь находится 12 человек, 120 мешков, по 10 мешков на каждого. Вывезено будет либо сегодня, либо завтра в первой половине дня".Последний масштабный субботник в рамках месячника по благоустройству состоялся всего неделю назад. На него вышли более 22 тысяч горожан и 140 единиц техники. Было собрано порядка 500 тонн мусора. Городские коммунальщики готовы помочь убраться и во дворах. Если жители многоквартирных домов выйдут на свой субботник - инициативную группу обеспечат мешками и перчатками. Коммунальщики помогут также увезти собранный мусор на свалку. За помощью в проведении субботника можно обратиться по телефону: Управление ЖКХ - тел. 53 18 98