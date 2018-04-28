Открывая XXVI сессию Ассамблеи народа Казахстана, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что с Россией выстроены очень близкие отношения, и назвал их образцовыми.

Открывая XXVI сессию Ассамблеи народа Казахстана, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что с Россией выстроены очень близкие отношения, и назвал их образцовыми, передает РИА Новости."Россия — это исторический наш сосед, как говорится, Богом данный. И до нас жили, и мы живем, и наши дети будут жить в соседстве, дружбе и понимании. Мы построили очень близкие отношения, как образец межгосударственных отношений, между Россией и Казахстаном. Мы верны этому принципу, и мы должны его соблюдать, потому что это отвечает коренным интересам Казахстана. Уверен, что и для России тоже", — подчеркнул Назарбаев. Он добавил, что у Астаны дружественные отношения с соседними странами."Мы наблюдаем экономические санкции, протекционизм, терроризм, экстремизм, нестабильность в отдельных странах, а также вооруженные нападения на суверенные государства, которые нарушают международное право, создают атмосферу неуверенности в завтрашнем дне всех жителей планеты", — сказал Назарбаев.По его словам, "нет доверия между крупными странами мира", которые должны решать проблемы мира и согласия. "Вопросы войны и мира, как мы договорились в ООН, должны решаться в стенах ООН Советом безопасности, однако эти нормы тоже не соблюдаются. Это усугубляет проблемы бедности, безработицы еще больше. Как результат — снижение роста экономики и без того слабых стран", — отметил лидер Казахстана.Он напомнил, что острое социальное неравенство порождает экстремизм, приводит к росту угроз радикальных, передает ТАСС.