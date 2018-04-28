День рождения мужа невестка миллиардера и мецената Михаила
Гуцериева отметила с обновкой. Хадижа продемонстрировала серьги, которые
эксперты оценили как минимум в 35 миллионов рублей.
День рождения мужа невестка миллиардера и мецената Михаила
Гуцериева отметила с обновкой. Хадижа продемонстрировала серьги, которые
эксперты оценили как минимум в 35 миллионов рублей.
Серьги украшены 26 бриллиантами редкой огранки. Творение
ювелирного дома Graff Хадижа надела на
торжество в честь дня рождения своего супруга Саида. Мероприятие проходило, по
традиции, в Лондоне.
Как сообщает со ссылкой на
телеграм-канал Super, цена на серьги Graff с камнями такого размера стартует от
35 миллионов рублей. Хотя это, видимо, не так уж и много для семьи поэта-песенника
Михаила Гуцериева, известной своим отношением к роскоши.
В 2016 году общественность бурно обсуждала свадьбу Хадижы и
Саида Гуцериева. На торжество в Москве были приглашены Дженнифер Лопес, Стинг,
Энрике Иглесиас, Патрисия Каас и даже Алла Пугачева. Элтон Джон, к сожалению
гостей, приехать не смог из-за плотного графика.
Позже стало известно, что выступление Дженнифер Лопес
обошлось семье Гуцериевых в один миллион евро. Полтора миллиона в европейской
валюте получил Стинг, а Энрике Иглесиас спел на свадьбе миллиардера за 500
тысяч евро. Меньше всех получила Алла Пугачева: Примадонна вышла на сцену за
300 тысяч евро, хотя и выступление было коротким.
На торжество собрались около 600 человек. Встречал гостей
лично Гуцериев. Всех поразила невеста, которая предстала в платье ливанского
дизайнера Elie Saab за 27 миллионов рублей. По окончании торжества гостей
ожидал сюрприз: на выходе им вручали золотые шкатулки, которые, по слухам,
обошлись хозяевам в 50 миллионов рублей.