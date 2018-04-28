День рождения мужа невестка миллиардера и мецената Михаила Гуцериева отметила с обновкой. Хадижа продемонстрировала серьги, которые эксперты оценили как минимум в 35 миллионов рублей.

День рождения мужа невестка миллиардера и мецената МихаилаГуцериева отметила с обновкой. Хадижа продемонстрировала серьги, которыеэксперты оценили как минимум в 35 миллионов рублей.Серьги украшены 26 бриллиантами редкой огранки. Творениеювелирного дома Graff Хадижа надела наторжество в честь дня рождения своего супруга Саида. Мероприятие проходило, потрадиции, в Лондоне.Как сообщает со ссылкой нателеграм-канал Super, цена на серьги Graff с камнями такого размера стартует от35 миллионов рублей. Хотя это, видимо, не так уж и много для семьи поэта-песенникаМихаила Гуцериева, известной своим отношением к роскоши.В 2016 году общественность бурно обсуждала свадьбу Хадижы иСаида Гуцериева. На торжество в Москве были приглашены Дженнифер Лопес, Стинг,Энрике Иглесиас, Патрисия Каас и даже Алла Пугачева. Элтон Джон, к сожалениюгостей, приехать не смог из-за плотного графика.Позже стало известно, что выступление Дженнифер Лопесобошлось семье Гуцериевых в один миллион евро. Полтора миллиона в европейскойвалюте получил Стинг, а Энрике Иглесиас спел на свадьбе миллиардера за 500тысяч евро. Меньше всех получила Алла Пугачева: Примадонна вышла на сцену за300 тысяч евро, хотя и выступление было коротким.На торжество собрались около 600 человек. Встречал гостейлично Гуцериев. Всех поразила невеста, которая предстала в платье ливанскогодизайнера Elie Saab за 27 миллионов рублей. По окончании торжества гостейожидал сюрприз: на выходе им вручали золотые шкатулки, которые, по слухам,обошлись хозяевам в 50 миллионов рублей.