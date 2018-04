Доказательств сотрудничества президента США Дональда Трампа с Россией нет, заявил в своем микроблоге Twitter глава Соединенных Штатов. Зато из доклада Комитета Конгресса по разведке, который опубликован сегодня.

Доказательств сотрудничества президента США Дональда Трампа с Россией нет, заявил в своем микроблоге Twitter глава Соединенных Штатов. Зато из доклада Комитета Конгресса по разведке, который опубликован сегодня, следует, что предвыборный штаб Хиллари Клинтон оплатил "оппозиционные исследования, связанные с Россией". Трамп назвал это настоящей охотой на ведьм и призвал немедленно ее прекратить.Just Out: House Intelligence Committee Report released. “No evidence” that the Trump Campaign “colluded, coordinated or conspired with Russia.” Clinton Campaign paid for Opposition Research obtained from Russia- Wow! A total Witch Hunt! MUST END NOW!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 апреля 2018 г.Несмотря на это, Штаты продолжают считать, что Москва вмешивалась в выборы президента США. Авторы того же доклада обвиняют Россию в желании посеять хаос и раздор в ряде государств, особенно в Европе, странах Балтии и на Украине. Для этого Кремль якобы использует обширные медиаресурсы, хорошо подготовленных и опытных техников, а также сотрудников спецслужб, пишет агентство "Интерфакс".Правда, о каких-то конкретных доказательствах пока ничего не сообщается. Есть только данные, что во время расследования были опрошены 73 свидетеля, проанализированы более 300 тысяч документов и 20 человек давали показания в суде. Вся эта информация должна помочь Соединенным Штатам предупредить неизбежные враждебные действия в будущем.