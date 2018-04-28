Ученые из разных стран выяснили, что еда, которую диетологи долгое время признавали вредной для организма, имеет и положительные свойства. Так, в пиве, семечках и шоколаде эксперты нашли чудодейственные компоненты.

Ученые из разных стран выяснили, что еда, которую диетологи долгое время признавали вредной для организма, имеет и положительные свойства. Так, в пиве, семечках и шоколаде эксперты нашли"чудодейственные" компоненты.Картофель фри традиционно считается источником холестерина и виновником развития атеросклероза. Однако это блюдо, по мнению исследователей, способно помочь с другой проблемой – выпадением волос.Японские ученые заявили, что один из главных атрибутов быстрого питания содержит в себе элемент полидиметилсилоксан, который эффективен в борьбе с облысением. Экспертам удалось вырастить зародыши волосяных фолликулов при помощи этого химиката.Специалисты рассказали, что такое вещество добавляют в картофель фри для того, чтобы масло не пенилось. Ученые смогли соорудить порядка пять тысяч зародышей волосяных фолликулов, из которых начала расти шерсть у подопытных мышей.Шоколад и вино также отличились положительными свойствами. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что в винограде и какао содержится ресвератрол, обладающий антивирусным эффектом, передает MedicalXpress.Не менее удивительным оказались результаты научной работы биологов из Университета штата Орегон. Они гласят, что пиво полезно для похудения, пишет журнал Scientific Reports.Содержащееся в хмеле вещество ксантогумол может быть полезно в борьбе с лишним весом, а также с повышенным кровяным давлением и диабетом, считают эксперты. К такому утверждению специалистов привели опыты с мышами, которых посадили на "западную диету".Внезапные плюсы также нашли в употреблении семян подсолнуха. Американские диетологи убеждены, что витамины Е и С защищают кожу от ультрафиолетовых лучей. Один из вариантов получения витамина Е – хрустящие жареные семечки.При этом, несмотря на всю пользу упомянутых продуктов, исследователи призывают ими не злоупотреблять. Содержащиеся в такой еде вредные вещества могут "перевесить" положительное воздействие на организм, тогда столь специфическая диета не будет иметь смысла.