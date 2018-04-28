В России в скором времени будет увеличен пенсионный возраст. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, необходимость реформы обусловлена увеличением продолжительности жизни россиян.

В России в скором времени будет увеличен пенсионный возраст.По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, необходимость реформыобусловлена увеличением продолжительности жизни россиян."Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать этообсуждать уже на законодательном уровне", – сказал глава кабинета министров.Вместе с тем Медведев пообещал, что изменения будут проводиться так, чтобы улюдей не возникло чувство незащищенности.Премьер-министр напомнил, что нынешние сроки выхода напенсию установили еще в 1930-е годы. Тогда средний срок жизни не превышал 40лет. Теперь люди живут гораздо дольше, поэтому время для пенсионной реформы уженастало.Напомним, ранее эксперты Внешэкономбанка подготовилисценарий экономического развития России на ближайшие три года. Аналитикиорганизации назначили старт пенсионной реформы на 2020 год. Возраст выходароссиян на пенсию будет повышаться постепенно – на шесть месяцев каждый год.С докладом о необходимости увеличения возраст выхода напенсию ранее выступили эксперты РАНХиГС. По их мнению, отказ от такого шагаприведет к уменьшению размера реальных пенсий, а также повышению фискальнойнагрузки на работающих граждан, а также бизнес.Вместе с тем ряд аналитиков полагают, что повышать пенсионныйвозраст целесообразно лишь для женщин, поскольку после ухода с работы они живутгораздо дольше мужчин. Эксперты отмечают, что при повышении пенсионноговозраста до 60 лет показатели России будут на среднем уровне среди таких стран,как Болгария, Литва, Израиль, Венгрия, Португалия, Греция, Италия, Франция иГермания.