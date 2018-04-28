В Санкт-Петербурге продолжается хоккейный турнир Кубок АЛРОСА. В своем втором матче хоккеисты олимпийской сборной России одержали победу над командой Белоруссии. Встреча завершилась в овертайме со счетом 1:0 в пользу россиян.

В Санкт-Петербурге продолжается хоккейный турнир Кубок "АЛРОСА". В своем втором матче хоккеисты олимпийской сборной России одержали победу над командой Белоруссии. Встреча завершилась в овертайме со счетом 1:0 в пользу россиян.Олимпийская сборная – команда, составленная из игроков ближайшего резерва основной сборной. Единственную шайбу в матче, ставшую победной, на последней минуте овертайма забросил Алексей Василевский. Голкипер российской команды Игорь Сапрыкин отразил все 18 бросков по своим воротам. В следующем матче 28 апреля россияне сыграют с командой Австрии.