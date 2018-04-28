В России будет издан новый Атлас мира. Такое поручение дал Владимир Путин в Санкт-Петербурге, особо отметив, что в атласе должны быть верные и правдивые названия географических объектов. Задача была поставлена на заседании попечительского совета Русского географического общества, где президент, помимо прочего, вручил награды исследователям и пожертвовал деньги на восстановление лесов.

В России будет издан новый Атлас мира. Такое поручение дал Владимир Путин в Санкт-Петербурге, особо отметив, что в атласе должны быть верные и правдивые названия географических объектов. Задача была поставлена на заседании попечительского совета Русского географического общества, где президент, помимо прочего, вручил награды исследователям и пожертвовал деньги на восстановление лесов.Выражение — "одна шестая часть суши" — впервые использовал геодезист и картограф Иван Стрельбицкий в книге "Исчисление поверхности Российской империи". Этот том — из фондов Русского географического общества, которое сегодня пополняется, прежде всего, благодаря членам попечительского совета. Совет возродил традиции меценатства, полностью взяв на себя обеспечение работы РГО.К каким берегам отправятся новые экспедиции, каких редких животных будут изучать, какие снимать фильмы — решается на ежегодном заседании совета. Так в 2014-м решили создать Национальный атлас Арктики — и вот он готов. Новая задача от Путина — создать Российский атлас мира."Сегодня лишь единицы знают, что изначально историческое название острова Смит — это Бородино, что Сноу — это Малоярославец, а Левингстон на самом деле – Смоленск, — замечает президент. — А ведь в 2020 году мы будем праздновать юбилей открытия Антарктиды. Это было сделано именно русскими мореплавателями".Российский атлас мира восстановит историческо-географическую справедливость. "Никому ничего не собираемся навязывать, это не нужно, — продолжает Владимир Путин. — Но попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не в праве. Я прошу заняться созданием атласа Росреестр вместе с экспертами РГО и при участии Минобороны. Гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядит просто архаично".Бюрократических преград возникнуть не должно. Глава Русского географического общества и глава Минобороны — один и тот же человек. Сергей Шойгу говорит об удручающей статистике: Международный географический диктант, прошедший в 25 странах, вновь выявил предельно низкий уровень знания о России."Почти два века назад Николай Васильевич Гоголь говорил "велико незнание России посреди России", — напоминает президент РГО, министр обороны Сергей Шойгу. — К сожалению, слова классика остаются актуальными и поныне. На 100 баллов Россию знает 442 человека из 260 тысяч, написавших диктант. Это 0,17 процента. А ведь речь исключительно о школьной программе".Тем, кто устраняет пробелы в знаниях, вручают награды. Золотая медаль имени легендарного путешественника Юрия Сенкевича в этом году присуждена программе "В мире животных". Еще одна награда — главе ВГТРК Олегу Добродееву за большой вклад в реализацию медиапроектов РГО. А золотую медаль имени Миклухо-Маклая получает профессор Улле Йохансен — много лет она изучает культуру тюркских народов Сибири, работала и в Ленинграде. Вспоминает, как в ее, немку, спустя 15 лет после блокады, принимали с радушием и, несмотря на запрет партработника, приглашали в гости. "Традиции русской гостеприимности были гораздо сильнее, чем страх от партии, и знаете, с тех пор я люблю русских", — признается профессор.Новый проект РГО — совместно с компанией "Газпромнефть" будет изучен нарвал или как его еще называют морской единорог, редкий, красно-книжный, единственный представитель своего рода, и человек о нем почти ничего не знает. Нарвалы живут в природе обычно по 55 лет, в неволе — не дольше четырех месяцев.Банк ВТБ в содружестве с РГО ведет проект восстановления лесов в Иркутской области. Поучаствовать предлагает и президенту. "Если вы не возражаете, то мы посадим эти недостающие деревья от вашего имени, но для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 тысячи рублей, потому что каждое дерево стоит 100 рублей", — говорит член попечительского совета РГО, президент, председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин."Конечно, не возражаю", — отвечает Владимир Путин.Настоящими героями дня становятся скромные школьники. Артем Макаренко и Валерия Саенко открыли два новых российских острова. Причем, сидя дома, изучая спутниковые снимки в районе архипелага Новая Земля. Острова обнажились из-за таяния ледников. Благодаря открытию Артема и Леры, территория России увеличилась на 290 тысяч квадратных метров.