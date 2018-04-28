В Александров свозят тонны московского мусора. В этом уверены местные жители. Они уже задыхаются от ароматов исходящих с мусорного полигона. Люди даже решились на протестную акцию, в ходе которой пытались добиться у дирекции свалки ответа – кто разрешил въезд на неё мусоровозам из Москвы? Ведь совсем недавно руководство области заявляло: к нам столичные отходы не возят. Откуда же дует мусорный ветер? Пыталась разобраться Татьяна Данилова.

В Александров свозят тонны московского мусора. В этом уверены местные жители. Они уже задыхаются от ароматов исходящих с мусорного полигона. Люди даже решились на протестную акцию, в ходе которой пытались добиться у дирекции свалки ответа – кто разрешил въезд на неё мусоровозам из Москвы? Ведь совсем недавно руководство области заявляло: к нам столичные отходы не возят. Откуда же дует мусорный ветер? Пыталась разобраться Татьяна Данилова.(Александровский р-н)И вот такие КАМАЗы здесь курсируют каждые 15 минут. И едут они со стороны Москвы. Этой мусорной горы ещё год назад не было видно за забором. Но за короткое время полигон, которому уже 40 лет, разросся и вширь, и в высоту. Александровцы даже фотографируют его из окон своих квартир.Александра Пшеничных, житель г. Александрова: "Это я сделала фотографию с балкона собственного дома. И я не могу открыть, проветрить окна на лоджии, когда дует с этой свалки. Дует вот этой химией. Теперь даже в центре, на рынке ощущается эта химия. Не органика уже, а химия. Всё валят сюда и валят".Есть свидетели, как на эту свалку свозили даже ртутные лампы. И всё это рядом с городом. До Александрова – один километр, до ближайшей деревни и того меньше. По словам женщин, их дети уже начали болеть бронхолёгочными заболеваниями. Мужчины установили дежурство у этого полигона, и насчитали, что сюда привозят по 5000 кубометров столичных ТБО в сутки.Александр Акашкин, житель г. Александрова: "И считали в течение суток, сколько было привезено машин. Насчитали более 87 паровозов. Паровоз – это фура с прицепом. И всё это везётся с Москвы. Мы просекли откуда идёт. Конкретно едет с Сигнального проезда города Москвы".Юрий Кольпиков, житель г. Александрова: "Я категорически против, чтобы возили к нам мусор из Москвы. В сутки идут до 100 машин. До 100 машин! У меня лично есть видео доказательства, если что".Причём КАМАЗы везут отходы с сортировочного пункта из Москвы, прикрываясь владимирскими номерами.-Мусорка едет в Александров из города Москвы. Сейчас находимся в Пушкино. Номер прицепа АМ 3950 33 регион.Александр Куюн, житель г. Александрова: "Если Москва производит в районе 18 тысяч тонн в день, то нам привозится шестая часть Москвы. И сейчас они за этой горой ещё выделили наши власти доблестные 8 гектар. И я так подозреваю, что они хотят там ещё за 2 года такую же гору нам свалить и объединить".Дмитрий Герасименко, гендиректор компании по реконструкции полигона в г. Александров: Кто дал разрешение на ввоз столичного мусора?- Я не могу сказать ничего. Это не наша компетенция. Я знаю, что объект работает по договорам. То есть компания, которая эксплуатирует объект, не может контролировать откуда поступает мусор.Этой свалкой Дмитрий Герасименко заведует с января этого года, и получается - до сих пор не знает, откуда к нему везут мусор. По словам директора, он сейчас занят исключительно реконструкцией полигона: здесь уже начали трамбовать ТБО спецтехникой и обрабатывать раствором от запаха.Дмитрий Герасименко, гендиректор компании по реконструкции полигона в г. Александров: "Покрытие поверхности полигона специальным полемизирующим составом, так называемая система мокрый барьер, которая ограничивает поступление запахов за пределы объекта".Местный житель: "Вы красиво говорите, только свалка растёт. И вот эти слои, переслоения, я не знаю, как они правильно у вас называются, это мёртвому припарка".Реконструкции полигона люди на рады, они требуют увезти зловонные горы от них подальше. И прекратить наконец возить сюда мусор из соседних регионов. А может это делается потому, что районная прокуратура молчит про эти нарушения. Да и замгубернатора по ЖКХ, когда ей сказали, что Подмосковье к нам завозит по 22 тысячи тонн мусора в год, ответила, что эти данные устарели. Они были актуальны на 2015 год.Лидия Смолина, первый вице-губернатор области (3 апреля 2018 г.): "Это данные по фактическому завозу на территорию Александровского района, полигон "Радуга", который у нас был и на сегодня есть - 22 тысячи отходов, которые были официально, по имеющемуся договору завезены из Северо-Посадского района".Идём за объяснениями в администрацию Александровского района. В рабочее время никого на месте не оказалось ни главы, ни сотрудников отдела природопользования. Попытка пообщаться с Игорем Першиным по телефону тоже ни к чему не привела.Игорь Першин, глава администрации Александровского района: - То что мусор из Москвы возят, вы контролируете?– А как же всё контролируем. Давайте позже.Кто же разрешил ввоз столичного мусора - глава администрации района нам так и не ответил. Говорить он, наверное, захочет, когда в Александрове начнутся народные бунты, как в Волоколамске. По словам работников полигона, перенести свалку невозможно. Она ещё лет 20 прослужит. Народ этого точно терпеть не намерен. Вот и сенатору от Владимирской области Антону Белякову, в отличие от зам. губернатора Лидии Смолиной, известно, что к нам везут мусор из Подмосковья.Антон Беляков, член Совета Федерации от Владимирской области (съёмка апрель 2018 года): "После закрытия Балашихинского полигона, просто колонны грузовиков с незаконными ТБО сейчас направляются во Владимирскую область. Массовые жалобы жителей о ночных захоронениях".Проблема выходит на федеральный уровень. И превратится ли она в скандал - зависит только от районных и областных чиновников. Если они и дальше будут замалчивать проблему - местные активисты намерены довести этот вопрос до Президента.