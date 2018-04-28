Никакого газа
Новичок не существует в природе. Сергей и Юлия Скрипаль были
отравлены нервно-паралитическим веществом А-234, рассказал один из создателей
яда.
Никакого газа
"Новичок" не существует в природе. Сергей и Юлия Скрипаль были
отравлены нервно-паралитическим веществом А-234, рассказал один из создателей
яда.
Химик Владимир
Углев в интервью радиостанции "Коммерсантъ
FM" раскрыл детали отравления бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. В частности,
он заявил, что сам разрабатывал новые яды и секретная группа, в которой
трудился ученый, получила из рук Михаила Горбачева Ленинскую премию.
Вещество,
которым были отравлены Скрипали, по версии Углева, обладает совместными
свойствами зомана и VX. При применении в боевых условиях его токсичность
возрастает.
Кроме того, яд можно нанести, к примеру, на дверную ручку из
маленького тюбика повышенной защищенности. Правда, действовать при этом
необходимо в одноразовых перчатках.
Для
отравления человека хватит двух миллиграммов вещества, но исполнители
преступления, по словам эксперта, поступили чрезвычайно глупо. Они не учли, что
в Англии была прохладная погода и потенциальные жертвы носили перчатки. Именно
поэтому они не получили смертельной дозы яда.
Химик сделал
свои выводы об отравлении Скрипалей, руководствуясь исключительно информацией,
распространяемой в прессе. Между тем Британия так и не передала по просьбе
России образцы вещества, которым были отравлены российские граждане.
Напомним,
что в местной прессе в течение почти двух месяцев появлялись несколько версий преступления. Среди
"обвиняемых" по делу Скрипалей были стол, за которым обедали отец и дочь;
чемодан с ядом, прилетевший в руках Юлии из Москвы; дверь дома
Скрипалей и, наконец, гречневая каша,
которую так любят русские эмигранты.