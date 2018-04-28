Никакого газа Новичок не существует в природе. Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом А-234, рассказал один из создателей яда.

Никакого газа"Новичок" не существует в природе. Сергей и Юлия Скрипаль былиотравлены нервно-паралитическим веществом А-234, рассказал один из создателейяда.Химик ВладимирУглев в интервью радиостанции "КоммерсантъFM" раскрыл детали отравления бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. В частности,он заявил, что сам разрабатывал новые яды и секретная группа, в которойтрудился ученый, получила из рук Михаила Горбачева Ленинскую премию.Вещество,которым были отравлены Скрипали, по версии Углева, обладает совместнымисвойствами зомана и VX. При применении в боевых условиях его токсичностьвозрастает.Кроме того, яд можно нанести, к примеру, на дверную ручку измаленького тюбика повышенной защищенности. Правда, действовать при этомнеобходимо в одноразовых перчатках.Дляотравления человека хватит двух миллиграммов вещества, но исполнителипреступления, по словам эксперта, поступили чрезвычайно глупо. Они не учли, чтов Англии была прохладная погода и потенциальные жертвы носили перчатки. Именнопоэтому они не получили смертельной дозы яда.Химик сделалсвои выводы об отравлении Скрипалей, руководствуясь исключительно информацией,распространяемой в прессе. Между тем Британия так и не передала по просьбеРоссии образцы вещества, которым были отравлены российские граждане.Напомним,что в местной прессе в течение почти двух месяцев появлялись несколько версий преступления. Среди"обвиняемых" по делу Скрипалей были стол, за которым обедали отец и дочь;чемодан с ядом, прилетевший в руках Юлии из Москвы; дверь домаСкрипалей и, наконец, гречневая каша,которую так любят русские эмигранты.