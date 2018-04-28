В Перелюбском районе Саратовской области порывы штормового ветра сорвали крышу с детского сада, в результате частичного обрушения здания пострадавших нет.

В Перелюбском районе Саратовской области порывы штормового ветра сорвали крышу с детского сада, в результате частичного обрушения здания пострадавших нет, передает "Интерфакс".Как сообщил глава областной службы спасения Юрий Юрин, в момент ЧП людей в учреждении не было, пострадавших нет, стены здания частично обрушились.Первыми на месте оказались спасатели, оказывавшие в этом районе помощь населению от паводка. Они разбирают завалы.По словам Юрина, все коммуникации в учреждении отключены.Между тем, местные СМИ сообщают, что рухнувшая крыша пробила газовую трубу.По информации регионального ГУ МЧС, в субботу в Саратове и по области ожидается усиление западного и северо-западного ветра, порывы могут достигать до 17 м/с.