Поджечь и уйти — такая команда была дана наемникам, стоявшими за трагическими событиями в Доме профсоюзов в Одессе. Эти шокирующие подробности в своем расследовании представила израильская журналистка Анна Стефан. Она выяснила, что группы украинских националистов, которые сожгли десятки безоружных людей, формировал спикер верховной Рады Парубий. А финансировал наемников лично Порошенко.

Поджечь и уйти — такая команда была дана наемникам, стоявшими за трагическими событиями в Доме профсоюзов в Одессе. Эти шокирующие подробности в своем расследовании представила израильская журналистка Анна Стефан. Она выяснила, что группы украинских националистов, которые сожгли десятки безоружных людей, формировал спикер верховной Рады Парубий. А финансировал наемников лично Порошенко."Площадь разбитых надежд" — фильм израильского канала ILand снят к четвертой годовщине траурной даты.Полыхает Дом профсоюзов. Пожарные расчеты и машины скорой помощи не могут добраться до места трагедии — подъезды к площади заблокированы. От огня и ожогов погибли тогда около 50 человек, семеро из них — женщины.Автор Анна Стефан, израильский журналист, говорит, что на неё вышли наемники, бывшие военные из Грузии, решившие обнародовать свою версию событий, поскольку опасались за собственную жизнь."Свидетелей постепенно убирают, для них это способ обезопасить себя", — говорит автор фильма Анна Стефан.По ее словам, наемники сами искали журналиста, чтобы обезопасить себя, потому что их начали ликвидировать, и она смогла это сделать, так как она израильтянка.Вот этот человек, герой фильма Стефан. Его зовут Цезарь Баджалидзе. Он утверждает, что вместе с другими наемниками действовал в Одессе, выполняя приказы Андрея Парубия, тогда Секретаря совета национальной безопасности, а сегодня спикера Верховной Рады Украины."В Одессе командовал он. Поджечь и уйти", — рассказал Баджалидзе.Одни наемники, по словам Баджалидзе, действовали возле Дома профсоюзов, другие блокировали подъездные пути."Пожарной машине приказ был, чтобы она заблокировала дорогу и не пропускала. — А кто дал этот приказ? — Парубий дал", — говорит Баджалидзе.Режиссёр и автор сценария " Площади разбитых надежд" рассказывает, что её шокировали имена тех, кого наемники считали своими работодателями."Мне этот персонаж говорил, что ему должны были заплатить Саакашвили и Порох. Порошенко как будто должен был заплатить этим наемникам. А Парубий, он провокации эти устраивал и в Одессе, и на Майдане".Знакомые имена наёмник услышал, по его утверждениям, в тот момент, когда решил исчезнуть и обратился за гонораром."Он мне сказал, что деньги должен дать Саакашвили, а Саакашвили должен дать Порох", — поведал Баджалидзе.Анна Стефан удивлена мощной зрительской реакцией на её работу, но рассчитывает и на серьезный, официальный ответ из Киева."Я вообще-то жду, чтобы со мной кто-то из Украины поговорил. Всем все понятно, но пока ничего не меняется", — говорит она.Для Стефан документальный фильм — первый полноформатный проект- расследование. Анна говорит, что получив шокирующую информацию, она как журналист, не могла не довести работу до конца.