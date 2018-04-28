Подозрительного водителя пытались остановить финские полицейские на западе страны в местечке Лемпяяля. Полиция устроила многокилометровую погоню за его машиной. В это время водитель автомашины открыл по полицейским огонь.

Подозрительного водителя пытались остановить финские полицейские на западе страны в местечке Лемпяяля. Полиция устроила многокилометровую погоню за его машиной. В это время водитель автомашины открыл по полицейским огонь.В результате стрельбы двое полицейских получили ранения, сообщает РИА Новости. В перестрелке преследуемый был убит, уточняет ТАСС. Ранения полицейских не представляют угрозы для их жизней.Расследованием инцидента занялась Генпрокуратура Финляндии и Центральная криминальная полиция.