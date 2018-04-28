Студент одного из вузов прыгнул на жесткий путь и лег в спасательный желоб, записав на видео, как над ним проезжает поезд...

«Полицейские УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали 19-летнего уроженца города Южно-Сахалинска, который целенаправленно прыгнул на жесткий путь на станции «Выставочная» Филевской линии Московского метрополитена», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Студент одного из высших учебных заведений города Москвы, находясь с друзьями на станции метро «Выставочная», прыгнул на жесткий путь и лег в спасательный желоб. Друзья студента записали на видео, как поезд проехал над ним, когда он находился в желобе, после чего встал, прошел по жесткому пути и покинул станцию. На следующий день он выложил видео в социальные сети. Сотрудниками полиции данный сюжет был изучен, личность молодого человека была установлена.Задержанный был доставлен в 3 отдел полиции УВД на Московском метрополитене, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве