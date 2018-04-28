Госдеп входит в еще более антироссийский период: новый глава ведомства Майк Помпео в первой же пресс-конференции обрушился с обвинениями на Москву.

Госдеп входит в еще более антироссийский период: новый глава ведомства Майк Помпео в первой же пресс-конференции обрушился с обвинениями на Москву. Он заявил, что Россия виновна в грузинском кризисе в 2008 году, а также в украинских событиях 2014 года. А затем новый руководитель госдепа вспомнил и события в Солсбери."В свете неприемлемых действий России усилия НАТО важны как никогда, — заявил Помпео. — Как согласны союзники по НАТО, использование военного нервно-паралитического вещества, разработанного Россией и примененного на территории Великобритании, было безрассудным действием, которое поставило под угрозу жизнь невинных людей. Соединенные Штаты совершенно ясно дали понять, что НАТО не будет возвращаться к обычным отношениям с Россией до тех пор, пока Москва не покажет явных изменений в своих действиях и не выполнит требования международного права".Впрочем, от Помпео на посту госсекретаря другого и не ждали: он был известен своей антироссийской позицией давно. Он делал резкие заявления еще в конгрессе, где заседал с 2010 года, а позже, когда возглавил ЦРУ, часто выступал против Москвы, напоминает телеканал "Россия 24".