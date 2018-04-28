Запад спрогнозировал судьбу попавшей из
Сирии в Россию крылатых ракет. Аналитики полагают, что их ждет плачевная
судьба.
Запад спрогнозировал судьбу попавшей из
Сирии в Россию крылатых ракет. Аналитики полагают, что их ждет плачевная
судьба.
По мнению американских экспертов, ценность для Москвы ракет
заключается в том, что, изучив оружие противника, Россия может научиться его
уничтожать, а это для США – самый страшный кошмар США. По мнению специалистов,
испытания "Томагавков" могут продолжаться несколько лет, пока не приведут их к
"самоубийственной гибели".
"Передатчики
могут быть протестированы на устойчивость к глушению, детали двигателей могут
помочь обнаружить ее с помощью инфракрасного излучения, а данные бортовой
навигации можно использовать для информирования о расположении защитного
радара", – пишет журнал Popular Mechanics. Отмечается, что представленные Минобороны
России обломки не являются "неопровержимыми доказательствами"
того, что сирийские системы ПВО успешно перехватили западные ракеты.
Напомним,
ранним утром 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по
сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для
производства химического оружия. По данным России, большинство ракет были сбиты
сирийскими ПВО. США утверждают обратное. Позже стало известно, что сирийская
сторона передала российской две неразорвавшиеся крылатые ракеты.