Запад спрогнозировал судьбу попавшей из Сирии в Россию крылатых ракет. Аналитики полагают, что их ждет плачевная судьба.

Запад спрогнозировал судьбу попавшей изСирии в Россию крылатых ракет. Аналитики полагают, что их ждет плачевнаясудьба.По мнению американских экспертов, ценность для Москвы ракетзаключается в том, что, изучив оружие противника, Россия может научиться егоуничтожать, а это для США – самый страшный кошмар США. По мнению специалистов,испытания "Томагавков" могут продолжаться несколько лет, пока не приведут их к"самоубийственной гибели"."Передатчикимогут быть протестированы на устойчивость к глушению, детали двигателей могутпомочь обнаружить ее с помощью инфракрасного излучения, а данные бортовойнавигации можно использовать для информирования о расположении защитногорадара", – пишет журнал Popular Mechanics. Отмечается, что представленные МинобороныРоссии обломки не являются "неопровержимыми доказательствами"того, что сирийские системы ПВО успешно перехватили западные ракеты.Напомним,ранним утром 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары посирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются дляпроизводства химического оружия. По данным России, большинство ракет были сбитысирийскими ПВО. США утверждают обратное. Позже стало известно, что сирийскаясторона передала российской две неразорвавшиеся крылатые ракеты.