Героями назвал экипаж самолета Ил-38 вице-премьер России
Дмитрий Рогозин. Летчики сумели посадить лайнер, у которого не выпускалось
шасси.
Героями назвал экипаж самолета Ил-38 вице-премьер России
Дмитрий Рогозин. Летчики сумели посадить лайнер, у которого не выпускалось
шасси.
Пилоты сработали блестяще, они будут представлены к
наградам, заявил Дмитрий Рогозин. Напомним, у самолета не раскрылась передняя
стойка шасси. Несмотря на это, летчики смогли посадить самолет в подмосковном
аэропорту Жуковский, избежав жертв и разрушения воздушного судна.
По данным Рогозина, пилоты они сначала выработали все
топливо, после чего мягко посадили самолет без переднего шасси, передает РИА ФАН.