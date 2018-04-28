Героями назвал экипаж самолета Ил-38 вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Летчики сумели посадить лайнер, у которого не выпускалось шасси.

Героями назвал экипаж самолета Ил-38 вице-премьер РоссииДмитрий Рогозин. Летчики сумели посадить лайнер, у которого не выпускалосьшасси.Пилоты сработали блестяще, они будут представлены кнаградам, заявил Дмитрий Рогозин. Напомним, у самолета не раскрылась передняястойка шасси. Несмотря на это, летчики смогли посадить самолет в подмосковномаэропорту Жуковский, избежав жертв и разрушения воздушного судна.По данным Рогозина, пилоты они сначала выработали всетопливо, после чего мягко посадили самолет без переднего шасси, передает РИА ФАН.