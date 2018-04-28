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<a href="http://33live.ru/novosti/28-04-2018-poschitali-proslezilis-vsya-pravda-o-stoimosti-remonta-dizelnoj-gazeli.html" target="_blank">Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной ГАЗели</a> - Нижегородские ГАЗели с дизелем Cummins радуют отличным балансом потребительских качеств. Но вместе с тяговитым мотором покупатели внезапно получили и драконовские цены на ремонт. Одна заправка некачественной соляркой - и владелец останется без штанов.