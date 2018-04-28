Артур Сатрутдинов, в ходе ночных гонок по Казани протаранивший перегородивший ему дорогу полицейский автомобиль и фактически убивший инспектора ДПС, в момент аварии находился в наркотическом опьянении. Об этом свидетельствует запись допроса, опубликованного управлением МВД по Татарстану.

Артур Сатрутдинов, в ходе ночных гонок по Казани протаранивший перегородивший ему дорогу полицейский автомобиль и фактически убивший инспектора ДПС, в момент аварии находился в наркотическом опьянении. Об этом свидетельствует запись допроса, опубликованного управлением МВД по Татарстану.Нарушителя за рулем "маминого BMW" стражи порядка заметили на улице Восстания, но тот и не подумал остановиться по их требованию, а, напротив, начал набирать скорость. Судя по кадрам, в иные моменты инспекторы разгонялись до 170 километров в час в попытках догнать легковушку, но водитель оставался недосягаем. На хвост ему сели несколько экипажей, и спустя 14 минут лихача удалось остановить, однако цена поимки оказалась непомерно высока.На углу Волгоградской и улицы Декабристов дорогу ему перекрыла служебная "Приора", но инспекторы, как отмечается в релизе, не успели покинуть салон — в машину на полной скорости врезался BMW. Старшему лейтенанту полиции Юрию Матренину врачи не смогли спасти жизнь — менее чем через час он скончался на операционном столе. Его напарник выжил, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.У ранее судимого за приобретение наркотиков Сатрутдинова, как позже выяснилось, последние три года не было прав — его их лишили на год еще в 2015-м, а после он не смог сдать экзамены. На допросе задержанный признался, что постоянно ездил на принадлежащем его матери автомобиле, а в момент столкновения "частично находился под воздействием наркотиков".На 31-летнего Сатрутдинова завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.У Юрия Матренина, который за 19 лет службы был награжден медалями "За отличие в службе" III и II степеней, остались жена и две дочери 8 и 11 лет. Инспектор будет посмертно представлен к награде.