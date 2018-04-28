Программа «Звездная дорожка», созданная «Ростелекомом» и Федерацией фигурного катания России (ФФККР) и уже хорошо зарекомендовавшая себя, вышла на новый этап своего развития.Теперь на мастер-классы «Звездная дорожка» будут приглашаться не только юные фигуристы, но и их тренеры.

Программа Звездная дорожка, созданная Ростелекомом и Федерацией фигурного катания России (ФФККР) и уже хорошо зарекомендовавшая себя, вышла на новый этап своего развития.Теперь на мастер-классы Звездная дорожка будут приглашаться не только юные фигуристы, но и их тренеры. Прошедшие годы работы над проектом показали, что уникальный опыт тренеров Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы нужно передавать не только детям, но и их постоянным тренерам. Это позволит существенно повысить эффективность подготовки начинающих спортсменов и увеличить их шансы на успешную спортивную карьеру.Первый совместный урок запланирован в г. Искитим Новосибирской области. Он пройдет под руководством Виктора Николаевича Кудрявцева в рамках соревнований, носящих его имя: на Всероссийские соревнования на призы заслуженного тренера России В.Н.Кудрявцева приедут спортсмены-одиночники, взрослые и юниоры. Дети получат возможность получить новые навыки, большой положительный эмоциональный заряд и показать свой талант тренерам высочайшей квалификации.По мнению Генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России А,И.Когана, подобные встречи …становятся настоящим событием в жизни юных спортсменов, живое общение со звездами российского фигурного катания, лучшими и самыми известными российскими тренерами служат стимулом к упорной работе и совершенствованию собственного мастерства, стремлению к высоким результатам.Посещение таких мероприятий очень важно для детей, серьезно занимающихся спортом: они упорно работают, много времени проводят на тренировках, мечтают об олимпийских медалях. В конце года по уже сложившейся традиции они будут приглашены на одно из крупнейших соревнований на территории России, где смогут почувствовать себя участниками соревнований, проникнуться их атмосферой – дети обычно живут в официальном отеле турнира, смотрят соревнования с трибуны вместе с участниками, откатавшими свои программы. Встречи с тренерами и спортсменами, уже добившимися высоких результатов в профессиональном спорте, не только приносят радость юным фигуристам, но и служат дополнительным стимулом для упорной работы, стремлению к личным достижениям в спорте.* * *Ростелеком выступает Генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России с 2009 года. Первый мастер-класс прошел в 2011 году в Саранске. На него были приглашены дети, занимающиеся фигурным катанием в спортивных школах города, и спортсмены, принимавшие участие в Чемпионате России, а проводили занятие знаменитые тренеры - Виктор Кудрявцев и Тамара Москвина. В дальнейшем уроки проходили в Калининграде и Хабаровске, Омске и Чите, в Сочи и в Ханты-Мансийске, в Рязани, Самаре, в Тюмени, Туле, Архангельске и Владикавказе и т.п., всего более чем в пятидесяти городах России. Преподавателями и наставниками выступили Артур Дмитриев, Ирина Лобачева, Александр Жулин, Алексей Урманов, Оксана Козакова и другие прославленные фигуристы.Социальные инициативы и проекты – важная часть работы Ростелекома в сфере корпоративной социальной ответственности. Ростелеком на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина. Таким образом, компания не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома - более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 14,1 млрд руб.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.